Корабли Северного флота вернулись в Североморск из дальнего похода в Средиземном море

Поход продолжался 197 ходовых дней

МУРМАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и средний морской танкер "Вязьма", выполнявшие задачи дальнего похода в Средиземном море, возвратились в четверг в главную базу Северного флота - город Североморск, сообщила пресс-служба флота.

"Дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и среднего морского танкера "Вязьма" Северного флота начался с 23 января. За 197 ходовых дней кораблями пройдено более 36 тыс. морских миль, успешно выполнены боевые задачи в районах Баренцева, Норвежского, Северного и Средиземного морей, а также в районах Северо-Восточной Атлантики", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что корабли приняли участие в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполнили задачи содействия внешнеполитическим акциям России в ходе военно-морского присутствия и демонстрации флага Российской Федерации в Средиземноморской морской зоне. А 31 июля 2022 года в День Военно-морского флота России североморцы приняли участие в военно-морском параде кораблей группировки ВМФ в Средиземном море на внешнем рейде сирийского порта.

На церемонии торжественной встречи кораблей из дальнего плавания командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев отметил, что "ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и средний морской танкер "Вязьма" вернулись технически исправными, с подготовленными и закаленными в морском походе экипажами".

Командующий флотом поздравил североморцев с успешным выполнением всех поставленных задач и возвращением домой, отличившиеся военные моряки и гражданские служащие были поощрены, сказали в пресс-службе.