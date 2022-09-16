Кадыров призвал регионы РФ помочь с "самомобилизацией" для успеха СВО на Украине

Глава Чечни отметил, что в стране достаточно патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к главам регионов России с призывом более активно помогать в ходе специальной военной операции на Украине посредством отправки добровольцев. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале в четверг.

"Россия - федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация", - считает он.

"Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", - написал Кадыров.

Он отметил, что в стране достаточно патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев. И каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тыс. добровольцев". По мнению Кадырова, для отдельного взятого региона эти цифры являются небольшими, однако в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек.