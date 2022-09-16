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ЦАМТО

Rheinmetall восстанавливает БМП "Мардер-1A3" в перспективе их поставок ВС Украины

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БМП "Мардер 1А3".
БМП "Мардер 1А3".
Источник изображения: flickr.c

ЦАМТО, 15 сентября. По информации немецких СМИ, компания Rheinmetall с привлечением в большей части собственных средств провела восстановление 16 боевых машин пехоты "Мардер-1A3" из числа находящихся на хранении ВС Германии.

Об этом компания сообщила в ответ на запрос телерадиокомпании ARD. Теоретически данные бронемашины могут быть поставлены ВС Украины, однако федеральное правительство пока не предоставляет компании экспортную лицензию. Несмотря на это, Rheinmetall уже приступила к восстановлению еще 14 машин. Rheinmetall получила боевые машины пехоты с баз хранения ВС Германии и модернизирует их для коммерческой продажи зарубежному заказчику. При необходимости ВСУ может быть поставлено еще до 70 находящихся на хранении бронемашин.

Власти Германии пока отказываются разрешить поставку ВСУ тяжелой бронетехники и основных боевых танков, ссылаясь на соглашение с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине. Как заявила 12 сентября федеральный министр обороны Кристина Ламбрехт, ни одна страна еще не поставила Украине бронетранспортеры или основные боевые танки западного образца и Германия договорилась с партнерами, что не будет действовать в одиночку. На текущий момент Германия передала ВСУ "только" гусеничные 35-мм зенитные самоходные установки "Гепард" и 155-мм самоходные гаубицы PzH-2000.

В тоже время, Бундестаг прямо требует от правительства Германии как можно скорее передать украинской армии всю необходимую технику, а Белый дом в своем дипломатическом сообщении уже указал, что "ждет от Германии большего в плане помощи Украине".

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот (представитель СДПГ) в интервью Deutschlandfunk заявил, что соглашение о том, что ни одна страна не будет поставлять Украине бронетранспортеры или боевые танки западного производства, "не было высечено в камне". Соответствующие переговоры могут "пройти очень быстро". По его оценке, "современные западные танки могли бы поставить ВСУ только США и Германия".

БМП "Мардер-1A3" отличается от базовой версии наличием ПУ MELLS для пуска ПТУР семейства "Спайк", новым прицелом Spectus компании Hensoldt, более мощной силовой установкой, гусеницами и системой пожаротушения от БМП "Пума".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
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