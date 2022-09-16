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ТАСС

Глава Минэкономики ФРГ заявил, что обсудил с коллегами G7 стратегию восстановления Украины

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Роберт Хабек
Роберт Хабек.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Роберт Хабек заверил, что Германия продолжит поставлять оружие Киеву, уточнив, что доставка вооружений будет зависеть от развития конфликта

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что накануне министры торговли стран Группы семи (G7) обсудили стратегию восстановления Украины. Об этом он сообщил в четверг в Нойхарденберге на совместной пресс-конференции с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко.

"В этот период все мои коллеги - министры Группы семи, а также правительство Германии, жители ФРГ выражают солидарность с Украиной путем не только предоставления вам [Украине] финансовой и военной поддержки, но и построения будущего для Украины, понимая, что торговля, бизнес и коммерческий рост могут стать частью стратегии, которую сейчас предстоит разработать", - отметил Хабек. Об этом, по его словам, говорили вчера на встрече министры G7, обсуждая необходимость разработки конкретных мер поддержки Украины и после завершения конфликта.

В то же время он заверил, что Германия продолжит поставлять оружие Киеву, уточнив, что доставка вооружений будет зависеть от развития конфликта. Касаясь вопроса о восстановлении Украины, Хабек подчеркнул, что, по оценкам Киева, стране необходимо $350 млрд на реконструкцию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данный момент миллиардами долларов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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