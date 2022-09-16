Россия потратит 100 млрд рублей на развитие квантовых технологий

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2025 года будет выделено не менее 100 миллиардов рублей в поддержку научных институтов и госкомпаний, занимающихся развитием квантовых технологий.

В рамках совещания по развитию квантовых технологий в России обсуждалась реализация планов по развитию квантовых вычислений, согласно которым в РФ будут созданы квантовые компьютеры размером от 50 до 100 кубитов и квантовые сети связи общей протяженностью не менее 7 тысяч километров.

Конечно, важно обеспечить возможность заинтересованных организаций к сотрудничеству в открытом формате. У нас достаточно большое количество научных институтов, госкорпораций, участвуют в этом процессе, мы будем расширять. Напомню, что реализация соглашений предусматривает финансирование в том числе и за счет государства. Это объем, установленный дорожными картами. Не менее 100 миллиардов до 2025 года. Это существенные инвестиции, что подчеркивает важность для страны этих разработок. Основное условие — организации, которые заключили эти соглашения софинансирования в не меньшем объеме, чем государство. — Дмитрий Чернышенко.

По словам академика, председателя научного совета РАН "Квантовые технологии", генерального директора АО "НИИМЭ" Геннадия Красникова, «квантовые технологии призваны обеспечить России технологическую независимость и лидерство. Достигнув превосходства в этом направлении, мы сможем вывести многие сферы экономики на качественно новый уровень. Это касается медицины, безопасности, логистики и многих других отраслей. Мы сможем проводить полноценное моделирование произвольных квантовых систем, у нас появятся новые возможности по созданию материалов, моделирования широкого круга биологических, социальных и экономических процессов».