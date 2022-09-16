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Техкульт

Axiom Space разработает лунный скафандр для исторической миссии Artemis

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Астронавты

Миссия Artemis III — пожалуй, самый амбициозный проект НАСА за последние годы. Его цель — высадка астронавтов на Луну, спустя полвека после финальной шестой миссии «Аполлона-17» в декабре 1972 года.

В предверии миссии НАСА только что сделало выбор компании-разработчика скафандра для американских астронавтов. Ею стала Axiom Space, опередившая в тендере своего конкурента Collins Aerospace. На создание рабочего лунного костюма xEVAS компания получит почти 229 млн. долларов. Его основа — скафандр Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), разработанный специалистами НАСА для миссий Artemis. Как сообщили в Axiom Space, он будет создаваться с таким расчетом, что сможет подойти практически любому члену экипажа независимо от пола (как известно, в рамках миссии запланирована первая в истории высадка женщины на Луну).

xEMU

Данный принцип взят за основу после того, как три года назад был отменен выход в космос женщины-астронавта, поскольку имеющиеся на борту МКС скафандры создавались для мужчин. В xEVAS эти проблемы будут решены. Стоит уточнить — им смогут воспользоваться исключительно участники Artemis III. Для последующих миссий, а также для работы за пределами МКС на конкурсной основе будут создаваться другие скафандры.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
МКС
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