У берегов Норвегии появится первый вертикальный ветрогенератор мощностью 1 МВт

Ветрогенератор SeaTwirl

Компания SeaTwirl анонсировала запуск революционного ветрогенератора модели S2 в следующем году. Устройство рекордного для данного класса размера будет установлено в море вблизи муниципалитета Бокн в Норвегии. Мощность ветряка должна составить не менее 1 Мвт, но это лишь начало – в проекте компании есть устройства мощностью до 30 Мвт.

SeaTwirl разрабатывает и тестирует вертикальные ветрогенераторы с 2012 года. Главное преимущество такой конструкции в том, что сам генератор и все важные узлы расположены на уровне ватерлинии, а не на умопомрачительной высоте на вершине башни, как у моделей с горизонтальной схемой. Это в десятки раз упрощает и удешевляет их монтаж и обслуживание, хотя бы потому, что не нужно использовать дорогостоящие морские краны.

Ветрогенератор SeaTwirl

Еще один плюс в том, что S2 — плавучая система с якорным крепежом, поэтому ее можно установить в глубокой воде. Такие ветряки не создают кильватерный след, поэтому их можно ставить практически вплотную друг к другу. Для вертикальной конструкции направление ветра не имеет значения, здесь не нужны сложные системы разворота башни. Центр тяжести расположен чуть ниже уровня воды, поэтому ветрогенератор очень устойчив даже при штормовой погоде. Высота S2 достигает 55 м, подводный балансир опускается еще на 80 м. Генератор способен выдержать ветровую нагрузку в 50 м/с, но оптимальный режим работы — при ветре до 25 м/с. Срок службы оценивается в 25-30 лет, стоимость выработанной энергии по стандарту LCoE рассчитана как $50 за 1 Мвтч. В теории, использование таких ветрогенераторов расширит применение потенциала морской стихии на обширных участках. Однако на практике есть большие сомнения в возможности масштабирования этих устройств – ветряк на 30 МВт превысит по размерам все существующие на сегодняшний день морские сооружения.