Войти
Техкульт

У берегов Норвегии появится первый вертикальный ветрогенератор мощностью 1 МВт

167
0
0

Ветрогенератор SeaTwirl


Компания SeaTwirl анонсировала запуск революционного ветрогенератора модели S2 в следующем году. Устройство рекордного для данного класса размера будет установлено в море вблизи муниципалитета Бокн в Норвегии. Мощность ветряка должна составить не менее 1 Мвт, но это лишь начало – в проекте компании есть устройства мощностью до 30 Мвт.

SeaTwirl разрабатывает и тестирует вертикальные ветрогенераторы с 2012 года. Главное преимущество такой конструкции в том, что сам генератор и все важные узлы расположены на уровне ватерлинии, а не на умопомрачительной высоте на вершине башни, как у моделей с горизонтальной схемой. Это в десятки раз упрощает и удешевляет их монтаж и обслуживание, хотя бы потому, что не нужно использовать дорогостоящие морские краны.

Ветрогенератор SeaTwirl

Еще один плюс в том, что S2 — плавучая система с якорным крепежом, поэтому ее можно установить в глубокой воде. Такие ветряки не создают кильватерный след, поэтому их можно ставить практически вплотную друг к другу. Для вертикальной конструкции направление ветра не имеет значения, здесь не нужны сложные системы разворота башни. Центр тяжести расположен чуть ниже уровня воды, поэтому ветрогенератор очень устойчив даже при штормовой погоде. Высота S2 достигает 55 м, подводный балансир опускается еще на 80 м. Генератор способен выдержать ветровую нагрузку в 50 м/с, но оптимальный режим работы — при ветре до 25 м/с. Срок службы оценивается в 25-30 лет, стоимость выработанной энергии по стандарту LCoE рассчитана как $50 за 1 Мвтч. В теории, использование таких ветрогенераторов расширит применение потенциала морской стихии на обширных участках. Однако на практике есть большие сомнения в возможности масштабирования этих устройств – ветряк на 30 МВт превысит по размерам все существующие на сегодняшний день морские сооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Похожие новости
26.01.2021
Нужно «пушечное мясо»? Зачем Европа возвращает призыв в армию
14.01.2021
ВМС США получат «хоронящее российские надежды» оружие
28.12.2020
Kongsberg поставит ДУМВ "Протектор" для оснащения ББМ "Боксер" ВС Великобритании
14.12.2020
"Ушел на дно": что губит боевые корабли в мирное время
30.11.2020
Береговая охрана Канады получила ледокол "Джин Гудвилл"
18.11.2020
Министерство обороны Хорватии начало оценку предложений на поставку истребителей
04.11.2020
NASAMS прикрыл небо Литвы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа