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Ростех

Ростех поделился опытом обеспечения информационной безопасности

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XXI всероссийский форум «Информационная безопасность. Регулирование. Технологии. Практика. ИнфоБЕРЕГ»
XXI всероссийский форум «Информационная безопасность. Регулирование. Технологии. Практика. ИнфоБЕРЕГ».
Источник изображения: РТ-Информ

В Сочи при поддержке и участии Госкорпорации Ростех прошел XXI всероссийский форум «Информационная безопасность. Регулирование. Технологии. Практика. ИнфоБЕРЕГ». Мероприятие было посвящено вопросам информационной безопасности (ИБ) в стратегически важных отраслях экономики, государственном секторе и ОПК. Участники конференции уделили особое внимание реальным кейсам борьбы с новыми угрозами и практике импортозамещения в ИБ-сфере в условиях беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении России.

В форуме приняли участие представители Минцифры, Роскомнадзора, ФСБ России, ФСТЭК России, а также крупнейших холдингов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, госсектора, энергетики, транспорта, связи, ритейла, разработчиков и поставщиков ИБ-услуг. Одним из ключевых направлений информационной безопасности в этом году эксперты назвали обеспечение технологического суверенитета страны посредством импортозамещения технологических платформ, прикладного программного обеспечения и средств защиты информации.

В рамках форума состоялась ежегодная закрытая сессия департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений Госкорпорации Ростех. Спикером деловой программы выступил руководитель направления информационной безопасности Игорь Каландадзе, а также эксперты «РТ-Информ» и «ИБ Реформ» − дочерних компаний Ростеха в сфере ИБ.

«В 2022 году мы столкнулись с новыми вызовами в сфере информационной безопасности. Резко увеличилось число атак со стороны зарубежных хакерских группировок, прекратились поставки зарубежного оборудования и ПО, возникли финансовые издержки из-за нестабильности рынка, было отозвано более 80 сертификатов ФСТЭК России, изменилось законодательство в области ИБ. Все это потребовало от нас максимальной мобилизации усилий и экономически эффективного импортозамещения в сферах информационных технологий и информационной безопасности», – отметил заместитель генерального директора по безопасности «РТ-Информ» Сергей Филиппов.

Для обеспечения импортозамещения технологических платформ, прикладного программного обеспечения и средств защиты информации на базе «РТ-Информ» действует центр апробации и тестирования, который занимается изучением российских аналогов зарубежных решений, готовит обновленный стандарт ПО и рекомендации по замещению для организаций Корпорации.

«Ландшафт киберугроз стремительно меняется, но и сфера информационной безопасности в России переживает бурное развитие. Для решения наших общих задач по защите информации важно постоянно обмениваться с коллегами экспертизой, актуальными данными и практиками», – сказал в своем выступлении директор по информационной безопасности «РТ-Информ» Василий Попков.

На стенде «ИБ Реформ» были продемонстрированы собственные решения в области информационной безопасности в рамках импортозамещения: RT Protect Endpoint Detection and Response под Windows (система обнаружения целенаправленных атак и сложных угроз), RT Protect антивирус под Linux, криптошлюз RT Protect КШ-4000. Посетители стенда могли ознакомиться с корпоративной коммуникационной платформой RT link, которая призвана заменить в корпоративном сегменте WhatsApp и Telegram.

Для технологического обеспечения корпоративной системы информационной безопасности Госкорпорации Ростех и ее организаций в «ИБ Реформ» создан Единый центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты, который планируется аккредитовать как центр ГосСОПКА (Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). В настоящее время уже проводится работа по агрегированию информации о самых свежих уязвимостях и атаках, на основе которых специалисты центра под контролем департамента безопасности Ростеха могут проводить системную и эффективную работу по тестированию на проникновение и оценку уровня защищенности IT-инфраструктуры.

Решения и услуги Единого центра компетенцией по информационной безопасности вызвали большой интерес как представителей организаций Корпорации, так и компаний-разработчиков в области информационной безопасности. Их высокая профессиональная оценка показывает серьезный научно-технический потенциал компаний Ростеха, а также значительный экспортный потенциал решений в области информационной безопасности.

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