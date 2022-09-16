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ТАСС

Песков считает, что гарантии безопасности Украине может дать только руководство страны

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента РФ ранее отмечал, что этот документ сохраняет угрозу вступления страны в НАТО и подчеркивает необходимость российской специальной военной операции

САМАРКАНД, 15 сентября. /ТАСС/. Только руководство Украины может дать гарантии безопасности своей стране, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Гарантии безопасности Украины может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для него", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Таким образом он прокомментировал проект "Киевского соглашения по безопасности" - документа о международных гарантиях Киеву.

Ранее Песков отмечал, что этот документ сохраняет угрозу вступления страны в НАТО и лишний раз подчеркивает настоятельную необходимость российской специальной военной операции.

Во вторник офис президента Украины опубликовал проект "Киевского соглашения по безопасности" - документа о международных гарантиях Киеву. Документ предлагает заключить обязывающее соглашение между Украиной с одной стороны, и США, Австралией, Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Польшей, Турцией, Францией, а также странами Северной, Центральной, Южной Европы и Балтии с другой.

Вопреки звучавшим ранее предложениям, документ не предполагает ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, союзники должны дать юридически обязывающие гарантии военной, технической и информационной поддержки Вооруженных сил Украины до вступления страны в НАТО, что остается целью для киевских властей, а также "невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов". 

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