Военнослужащие девятого призыва в научно-производственную роту приступили к работе на предприятии "Севмаш"

ЦАМТО, 15 сентября. Почти 70 призывников прошли курс молодого бойца, приняли Военную присягу и приступили к работе на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.

У всех без исключения новобранцев среднее профессиональное или профильное высшее кораблестроительное образование.

Работают военнослужащие по целому ряду специальностей – это сборщики, токари, сварщики. Среди них есть и представители инженерно-технического состава. Призывники окончили базовые "кузницы" кадров "Севмаша" – Техникум судостроения и машиностроения, технический колледж или Институт судостроения и морской арктической техники. Обучение в одном из перечисленных заведений – главный критерий для зачисления в состав научно-производственной роты.

На предприятии реализуется Указ Президента России о функционировании на судостроительных предприятиях научно-производственных рот. "Севмаш" стал первым заводом Объединенной судостроительной корпорации и отрасли в целом, где проходят службу военнослужащие научно-производственной роты. По данным статистики, более 70 проц. матросов из научно-производственной роты возвращаются на родное предприятие. Главное командование ВМФ высоко оценивает подходы предприятия к организации прохождения службы в научно-производственной роте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.