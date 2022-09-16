Началось строительство головного фрегата класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

ЦАМТО, 15 сентября. На предприятии ThyssenKrupp Estaleiro Brasil Sul (tkEBS) в Итажаи (шт.Санта-Катарина, Бразилия) состоялась церемонии резки первой стали для головного фрегата класса F200 "Тамандаре" (MEKO A-100MB).

Как сообщило Командование ВМС Бразилии, сталь будет использована для изготовления первого из 55 строительных блоков, которые после объединения составят корпус и надстройку фрегата. Церемония закладки киля фрегата запланирована на март 2023 года, спуска на воду – на июнь 2024 года. Передача фрегата ВМС Бразилии должна состояться в декабре 2025 года. Программа включает последующую поставку к декабрю 2029 года еще трех кораблей серии.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года консорциум Aguas Azuis, сформированный компаниями Thyssen Krupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA, был выбран командованием Военно-морских сил Бразилии предпочтительным претендентом на поставку четырех корветов класса "Тамандаре".

В марте 2020 года после продолжительных переговоров государственная компания Emgepron, действующая от имени Минобороны Бразилии, и совместное предприятие Aguas Azuis подписали контракт на строительство для ВМС Бразилии четырех многоцелевых фрегатов класса "Тамандаре". Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Поставки фрегатов предварительно запланированы на период с 2025 по 2028 гг.

Помимо строительства кораблей, контракт включает передачу технологий военного судостроения, систем боевого управления и управления платформой, а также комплексную логистическую поддержку и управление жизненным циклом.

ВМС Бразилии будут применять новые корабли для противодействия современным надводными, подводными и воздушным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Фрегаты также будут применяться для проведения поисково-спасательных операций и в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Новые многоцелевые корабли будут основаны на проекте MEKO. Как предполагается, длина фрегата класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,3 м, водоизмещение – 3455 т. Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Корабль сможет развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 25 узлов. Дальность хода составит 5000 морских миль, автономность – 28 суток. Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, ЗРК SeaCeptor, ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, торпедные установки компании SEA, система отстрела ложных целей C-Guard.