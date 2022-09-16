Глава киргизской нацбезопасности заявляет, что провокация на границе была подготовлена таджикской стороной заранее

Бишкек. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Граница Киргизии была атакована с территории Таджикистана в среду сразу в пяти местах, провокация готовилась заранее, заявил в четверг журналистам глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

"Государственная граница была атакована сразу в пяти местах: четыре военных объекта - пограничные посты и заставы, и населенный пункт Самаркандек, где были повреждены 10 гражданских объектов", - сказал Ташиев. "В ходе перестрелки с кыргызской стороны пострадали шесть человек, двое из них военнослужащие", - добавил он.

Ташиев сообщил, что ситуация на границе с Таджикистаном в настоящее время стабильная, но существует "определенное напряжение".

По его словам, провокация со стороны таджикской стороны была подготовлена заранее. "Мы, со своей стороны, никогда не планировали провокаций, но соседи готовили, провокации были подготовлены заранее. Наши военнослужащие, согласно внутреннему приказу, никогда не будут атаковать гражданские объекты и лица", - заявил глава спецслужбы.

По данным киргизской погранслужбы, минувшая ночь на границе Киргизии и Таджикистана прошла спокойно.

В среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана примерно в 14:40 (11:40 мск) открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Очередная перестрелка между военнослужащими двух стран, по данным киргизской Погранслужбы, произошла в 15:08 (12:08 мск) в местности Паскы-Арык Баткенского района одноименной области Киргизии. Таджикские военнослужащие открыли огонь по киргизской погранзаставе "Самаркандек".

По информации погранслужбы, в результате конфликта с киргизской стороны пострадали двое военнослужащих и трое гражданских, в том числе 11-летний ребенок.

Таджикская сторона, в свою очередь, обвиняет Киргизию в эскалации конфликта на границе.