Европа больше не едина. Энергетический кризис этому посодействовал

По мере нарастания энергетического кризиса Европа теряет единство в вопросе Украины

Из-за энергетического кризиса в европейском единстве по вопросу Украины растет раскол, пишет Asia Times. Восточная Европа, несмотря на все проблемы, выступает за поддержку Киева, а в других странах, особенно в Италии, набирают силу популистские партии.

Ричард Джавад Хейдариан (Richard Javad Heydarian)

Флоренция – "Важнее всего сохранить единство Европы, потому что одна из главных целей России – разобщить нас", – заявил ранее в сентябре президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон, который объявил себя ключевым лидером Европы после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, стремится поддержать внутреннюю согласованность и сплоченность внутри ЕС и одновременно сохранить каналы связи с Россией на фоне военного конфликта на Украине.

Хотя в начале года европейские страны сумели сомкнуть ряды и продемонстрировать поразительное единство перед лицом военной спецоперации России, сейчас внутри Евросоюза начинают появляться трещины.

К примеру, Макрон разозлил многих лидеров стран Балтии и Восточной Европы, когда назвал их "разжигателями войны" и подчеркнул, что "нескольким государствам на нашем восточном фланге" нельзя позволять "действовать в одиночку" против России.

Тем временем в крупных странах набирают силу популистские партии, которые зачастую демонстрируют прокремлевский настрой, в первую очередь в Италии. Результаты новых опросов показывают, что в конце этого месяца к власти в Риме придет ультраправая коалиция во главе с Джорджией Мелони (Giorgia Meloni), возглавляющей партию "Братья Италии", – коалиция, куда также входят Маттео Сальвини ("Северная лига") и Сильвио Берлускони ("Forza Italia").

В попытке получить голоса основной массы избирателей Мелони придерживается более традиционной линии касательно украинского кризиса, однако ее ключевые союзники и другие популистские силы в регионе, скорее всего, будут настаивать на отмене антироссийских санкций из-за надвигающегося на Европу кризиса и решения Москвы прекратить поставки газа на континент в преддверии зимы.

Проведя несколько десятилетий в стороне от принятия ключевых решений общеевропейского уровня в Брюсселе, страны Балтии и Восточной Европы сумели за последние несколько месяцев обрести больше влияния на политику блока.

Отчасти это стало результатом того, что они правильно оценили вероятность начала активных военных действий России на Украине, которые крупные западноевропейские страны, такие как Франция, отвергали до последнего момента.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале этого года Макрон даже заявил, что ему удалось получить гарантии того, что полномасштабного конфликта на Украине не будет.

"Президент Путин заверил меня в своей готовности взаимодействовать, – подчеркнул Макрон после своего визита в Кремль в начале февраля. – Нет безопасности для европейцев, если нет безопасности для России".

Когда начались военные действия на территории Украины, страны Балтии и Восточной Европы активно выступили в защиту Киева, настаивая на необходимости оказать ему мощную военную и гуманитарную поддержку.

Эстония стала той страной, которая в пересчете на душу населения предоставляет самую весомую гуманитарную и военную поддержку Украине последние несколько месяцев. В абсолютных цифрах Польша оказала самую значительную помощь Украине из всех стран Евросоюза, став второй по размерам поддержки после Соединенных Штатов.

Масштабы их помощи Украине невозможно переоценить. В августе Польша подписала с Южной Кореей сделку на сумму 5,8 миллиарда долларов с целью обновить свой военный арсенал, который за последнее время сильно истощился из-за того, что Варшава активно помогает Украине.

Помимо непосредственной поддержки страны восточного фланга Евросоюза демонстрируют видимую готовность идти на экономические жертвы на фоне негативных последствий новых всеобъемлющих санкций, которые были введены против энергетического и финансового секторов России.

Несмотря на то, что в Эстонии инфляция уже достигла 23% – это самый высокий показатель на континенте, – подавляющее большинство эстонцев продолжают поддерживать новую волну санкций против Кремля.

В Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий одобрил ряд новых законов, в том числе мораторий на выплаты по ипотечным кредитам, чтобы смягчить последствия санкций против России и её ответных мер.

Проведя несколько столетий внутри сферы влияния Москвы, восточные члены Евросоюза в большинстве своем продолжают выступать за ужесточение позиции, включая введение полного запрета на выдачу виз гражданам России.

На прошлой неделе министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (Edgars Rinkevics) объявил, что страны Балтии, включая Эстонию и Литву, намерены почти полностью закрыть свои границы (за некоторыми исключениями) для граждан России, имеющих шенгенские визы.

После состоявшейся на прошлой неделе встречи восемь министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы объявили о достижении договоренности, которая "в принципе" сильно ограничит въезд российских граждан в Евросоюз. Национальным правительствам еще предстоит согласовать детали этого решения, которое, скорее всего, станет предметом горячих дискуссий в Брюсселе.

"Последние несколько недель и месяцев мы наблюдаем резкое увеличение числа пересечений границы российскими гражданами, имеющими шенгенские визы. Это уже становится проблемой общественной безопасности, и это также является проблемой морального и политического характера", – отметил глава латвийского дипломатического ведомства.

Несмотря на то, что страны Балтии и Восточной Европы приобрели больше веса в политике Евросоюза, напряженность внутри блока сохраняется. Польский член Европарламента недавно пожаловался, что лидеры в Париже и Берлине "все еще не слушают и продолжают допускать ошибки. Это значит, что их политика в отношении России вполне продуманная и что она вовсе не основана на неправильном понимании ситуации".

Воспротивившись введению полномасштабных санкций против энергетического экспорта Москвы, канцлер Германии Олаф Шольц также выступил против призывов ввести полный запрет на въезд российских граждан.

Со своей стороны, Макрон продолжает настаивать на необходимости сохранять каналы связи с Москвой открытыми. "Мы должны исходить и того, что мы можем говорить со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны", – сказал французский лидер ранее в сентябре, спустя всего один день после того, как российский энергетический гигант "Газпром" прекратил поставки газа французской компании Engie.

Теперь, когда антироссийские санкции подстегивают инфляцию в Европе и становятся причиной массовых протестов в ключевых странах, прокремлевские популисты набирают силу по всему континенту. Особенно это заметно в Италии, которую охватила политическая нестабильность после краха центристской коалиции во главе с бывшим премьер-министром Марио Драги.

За последние несколько недель ультраправая коалиция во главе с Мелони обеспечила себе двузначное преимущество перед левоцентристскими соперниками из Демократической партии. Почувствовав вкус политической удачи, эта популистка, известная своей сообразительностью в вопросах идеологии, пообещала не отклоняться от основного курса в вопросе антироссийских санкций.

Однако ее главные союзники, Сальвини и Берлускони, в целом придерживаются прокремлевской линии, что во многом объясняется ростом стоимости жизни и надвигающимся энергетическим кризисом, способным нанести мощный удар по этой третьей крупнейшей экономике Евросоюза. Основной электорат Сальвини на севере Италии сильно пострадала из-за роста цен на энергоносители и свертывания деловых отношений с Россией.

Между тем бывший лидер Италии Берлускони всегда был известен своими теплыми отношениями с Москвой и Путиным. Намекая на некую информацию о контактах между российскими дипломатами и итальянскими лидерами правого толка за последние несколько месяцев, члены бывшей правящей коалиции дошли до того, что обвинили Москву в содействии свержению правительства Драги.

"Мы хотим знать, действительно ли Путин приложил руку к краху правительства Драги. Если это так, это чрезвычайно серьезно", – заявил Энрико Летта (Enrico Letta), лидер левоцентристской Демократической партии.

Но Сальвини отверг эти заявления, назвав их беспочвенными обвинения со стороны "отчаявшихся и разобщенных левых, пользующихся поддержкой глупых лакеев в какой-нибудь редакции, которые тратят массу времени на поиски фашистов, русских и расистов, которых не существует".

Высокопоставленный член партии Берлускони Forza Italia тоже отверг эти обвинения в прокремлевских симпатиях, отметив, что "любая смена позиции должна происходить на уровне Евросоюза и НАТО" и что антироссийские "санкции неизбежны, поэтому мы должны продолжить их вводить".

Пока неясно, сможет ли грядущая победа ультраправой коалиции в Италии изменить внешнюю политику страны, особенно в отношении Украины.

Ясно одно: внутри Евросоюза уже возникла напряженность в вопросе о том, насколько далеко членам блока стоит зайти в их военной и дипломатической поддержке Украины теперь, когда Россия использует свои позиции на европейском энергетическом рынке для достижения политических и экономических целей.