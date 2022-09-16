В Китае ужаснулись алчности США, готовых сражаться до "последнего украинца"

В российско-украинском конфликте Китай никогда не залезал на "спину тигра"

"Контрнаступление" Украины дало Западу иллюзию победы, пишет "Хуаньцю шибао". По мнению Европы и США, "переломить" ситуацию Киеву помогло вооружение НАТО. "Воинственность" Запада и его заявления о готовности сражаться до "последнего украинца" показывают, что он пытается выжать из кризиса все, что только возможно.

За последнюю неделю обстановка вокруг российско-украинского конфликта серьезно изменилась.<...> Что произошло на самом деле, пока неясно, но западным СМИ уже не терпится отпраздновать "большой успех украинского контрнаступления".

Хэл Брэндс, профессор мировой политики в университете Джона Хопкинса в США, недавно написал в Твиттере, что, если ситуация на Украине не изменится к лучшему для России, Китаю будет трудно "слезть со спины тигра*". Некоторые западные СМИ также утверждают, что стремительное продвижение Киева "несомненно, ставит Пекин в неудобное положение", и даже требуют, чтобы Китай "извлек уроки из действий Москвы". Подобные рассуждения абсурдны и порочны. Во-первых, преувеличивая "неудачу" российской армии, они подрывают ее боевой дух. Во-вторых, переводя стрелки на Китай, они либо пытаются крепче "связать" две страны, либо создать между ними раскол.

Если быть точнее, такие высказывания скорее раскрывают внутренние надежды американской и европейской элиты, особенно в отношении Пекина, который не является ни участником, ни виновником происходящего. Все эти речи не основаны на фактах, за ними стоят лишь низкие мотивы Запада. Китай никогда и не залезал на "спину тигра" в украинском конфликте, почему же ему будет "тяжело слезать"?

Следует подчеркнуть, что позиция Пекина по поводу сложившейся ситуации всегда была ровной и характер его отношений не менялся ни с одной стороной. Он ратует за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдение целей и принципов Устава ООН. Китай придает большое значение законным интересам безопасности всех государств, прикладывает все усилия для мирного урегулирования кризисов, не перестает призывать к примирению, проведению переговоров и смягчению гуманитарной ситуации, выступает против американских односторонних санкций и "юрисдикции длинной руки". И Москва, и Киев ценят его справедливую и объективную позицию по данному вопросу.

Что касается кризиса, в отличие от западных стран, которые продолжают провокации и пытаются использовать Украину для ослабления России, Китай никогда не подливал масла в огонь и не хватался за возможность продвинуть свои геополитические интересы. Мало того, он глубоко сожалеет об обострении напряженности между сторонами и сильно встревожен затянувшимся конфликтом, его переходом на этап "истощения". Как бы ни менялась обстановка на поле боя, несомненным и крайне опасным является то, что причины возникновения кризиса не только не разрешились, но стали еще серьезнее. А кому еще, как не геополитическим карьеристам, такой исход кажется победой?

Многие западные политики и СМИ заостряют внимание на вооружении НАТО, которое якобы помогло Украине резко переломить ситуацию. Тем самым они мотивируют общественное мнение поддерживать поставки оружия Киеву. Согласно сообщениям, Вашингтон и его союзники обсуждают дальнейшие оборонные потребности Украины, например, продажу истребителей "в среднесрочной и долгосрочной перспективе". На одной стороне пропасти стоит Вашингтон, сражающийся "до последнего украинца", а на другой – Москва, пообещавшая продолжать спецоперацию "до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели". Вероятно, это подразумевает, что в ближайшее время противостояние не закончится, а затянется и зайдет в тупик. Вызванный этим ущерб выражается не только в человеческих потерях.

Конфликт между Россией и Украиной, длящийся уже более 200 дней, оказал огромное влияние не только на жителей этих двух стран, но и на европейцев и граждан многих развивающихся государств. Все они страдают от геополитических последствий. Бывший депутат британского парламента Джордж Гэллоуэй недавно отметил, что "Соединенные Штаты готовы сражаться до последней капли украинской крови, готовы сражаться до последнего европейца, до последней европейской экономики, до последнего европейского правительства". Сегодня они по-прежнему пытаются выжать из кризиса все, что возможно, и подначивают Пекин "взобраться на спину тигра". Подобная алчность ужасает. У Америки меньше совести и порядочности, чем мир может себе вообразить.

Автор: Чжао Цзяндун (赵建东)

*Примечание переводчика: полный текст пословицы: "Если скачешь верхом на тигре — слезть трудно", обр. невозможно остановиться, нет пути назад

Комментарии читателей

Genesan

Посмотрим, кто будет смеяться последним. Западные политики думают, что сложившаяся обстановка – это окончательная победа. Такое мышление не только говорит об их умственной отсталости, но и демонстрирует недальновидность. О какой победе идет речь? Они отбили крошечный такой кусочек территорий, чему так радоваться?

ltw5iLTK

У Вашингтона, который не гнушается наносить другим ущерб ради личной выгоды, никогда и не было совести.

Дун-Дун

Китайцы и сами сильны, зачем им "забираться на спину тигра"? Одна протянутая рука Китая длиннее, чем три спины этого зверя.

Над морем поднимается яркая луна nj

НАТО по-прежнему может посылать оружие Украине. В короткие сроки России нереально нарастить свою национальную мощь, но худой верблюд больше лошади. Она не "умрет" от истощения. Теперь судьба жителей Донбасса — это судьба всего русского народа. Как они могут пасть? Ведь русский народ — мудрый, сильный, великий!

Плюс мы все-таки говорим о ядерной державе, в критический момент она может достать козырь из рукава. Если надо будет, взорвет пару тактических бомб на Украине или в Европе, и это станет настоящим шоком и предупреждением Западу. Он все бредит, что целый мир застыл как есть навсегда, но один удар может все поменять. Загонять великую державу в угол чревато, когда от ее национальной мощи останется лишь 10%, она решится на крайние меры. Штаты и Европа продолжают давить на Россию, как будто не понимают этого. Считают себя слишком умными.

KdiTr4

В этой статье правильные рассуждения о ситуации на Украине. Она отлично изобличает лицемерие, безобразие и высокомерие Европы, разоблачает отдельных спикеров, которые пытаются повлиять на китайскую публику. Нужно очистить наш интернет от западных шпионов под масками!

Космический ветер 99

Я испытываю все большее презрение к Западу. Замышляя повсюду провокации в своих интересах, создавая конфликты и беспорядки, они не выносят даже мысли о том, что Китай не пострадал от их грязи, поэтому все хотят вылить на нас еще ушат. Такой недоразвитый менталитет говорит о том, что они еще не эволюционировали либо так долго верили в закон джунглей, что снова опустились до животных.

wTMXYc

Европейским политиканам не следует слишком радоваться. Сначала стоит изучить траекторию исторического развития России. Она так просто не падет. Тем более что все это происходило на Украине, именно Киев страдает больше всех.

suUvgq

Смена побед и поражений на поле боя — это обычное дело в армии!

RfP0CF

Те, кто взобрался на спину тигра и теперь не может слезть, — это европейцы.