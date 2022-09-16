"Они ищут бреши". С чем столкнулись войска в Донбассе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация в Донбассе и на юге Украины осложняется. Власти ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики. А в Запорожье предупредили о готовящемся наступлении ВСУ — с применением тяжелого вооружения. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.

Левый берег

Российские военные оставили населенные пункты на территории Харьковской области и отошли восточнее, заняв оборону на левом берегу реки Оскол — уже в ДНР. Южнее их позиций продолжаются бои за Святогорск, который сегодня в серой зоне, куда формально никто не вошел.

Восточнее — Красный Лиман, главный узел обороны союзных сил на этом направлении. Сейчас там идут бои. ВСУ предприняли несколько попыток штурма, но их атаки отбивают при поддержке авиации и артиллерии.

"По моей информации, туда в настоящий момент стягивают наши резервы, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — Потерять этот город нельзя. Он стоит на важной трассе, соединяющей Славянск с Северском. Если Красный Лиман перейдет под Украину, ВСУ получат возможность перебрасывать силы на восток для наступления на Лисичанск и Северодонецк. Но взять город непросто. К востоку проходит река Северский Донец. Наши артиллеристы наловчились бить по целям во время переправ".

Колонна автомобилей войск специального назначения ВС России неподалеку от Изюма Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

По данным Минобороны, во время контрнаступления ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек убитыми и ранеными. Численность их войск на юго-востоке Харьковской области превосходила группировку союзных сил в восемь раз.

Контрнаступлением украинских военных на Харьковщине руководили западные инструкторы. Как сообщила газета The New York Times, американские чиновники, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов Марк Милли, несколько месяцев готовили эту операцию совместно с украинцами.

Генеральная репетиция

Южнее Красного Лимана продолжаются бои за Артемовск (Бахмут). Штурмовым подразделениям союзных сил удалось взломать линию обороны, захватив один из опорных пунктов ВСУ. В городской промзоне сформировали плацдарм для дальнейшего наступления. Сдавать город без боя украинские военные явно не собираются. Артемовск — важный транспортный и логистический узел на пересечении автодорог, соединяющих крупнейшие города Донбасса и соседних регионов.

По данным разведки ДНР, в Артемовске сейчас более 15 тысяч украинских солдат — подразделения 30-й, 72-й, 14-й и 24-й механизированных бригад, 109-я и 118-я бригады территориальной обороны, 4-я танковая бригада, Нацгвардия, наемники. Часть войск обороняет Соледар — он чуть севернее. В городе высотная застройка и несколько крупных промышленных предприятий с подземными укрытиями.

Разгром этой группировки станет сильнейшим ударом для Киева. Отсюда союзные войска смогут наступать в сторону Краматорска — на запад, через Константиновку и Дружковку, или на северо-запад — на Славянск. Кроме того, Артемовск — идеальная база снабжения для частей и соединений на севере Донбасса. Бои за этот город, как отмечают в ДНР, — "генеральная репетиция" наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Рискованная затея

Идут бои и под Донецком — в основном артиллерийские. В конце прошлой недели ВСУ попытались контратаковать под Песками и Донецким аэропортом. Однако их отбросили ответным огнем.

Продолжается медленное наступление союзных войск в Марьинке и на Авдеевском направлении. Быстро двигаться здесь невозможно — за восемь лет местность превратилась в сложную фортификационную сеть.

Позиции 107-го батальона армии ДНР в Марьинке Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

"Там все залито бетоном, везде прорыты траншеи, ходы сообщения, — поясняет офицер армии ДНР с позывным Джава. — Блиндажи с бревнами в три наката, бетонированные доты, габионы, мешки с песком, колючая проволока. Каждый дом превращен в огневую точку, все вокруг заминировано. Стоило больших усилий выбить их с первой линии обороны. Воюют грамотно, что уж тут скажешь".

Если бои под Донецком имеют в основном позиционный характер, то южнее военные ожидают активных действий. Как сообщила разведка ДНР, украинцы сейчас снимают свои минные поля под Угледаром. Кроме того, в начале недели на станцию в Покровском пришел эшелон с 150 единицами военной техники.

Группировку, которую здесь могут собрать, оценивают в десять тысяч человек. Она способна наступать на Волноваху и перерезать трассу Донецк — Мариуполь. Однако есть вероятность, что угледарский участок — "обманка".

"Возможно, нанесут удар на южном фронте не в районе Угледара, где стоят наши замотивированные подразделения с многолетним опытом сражений и где мы их ждем, а в другом месте, — считает первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. — Например, в Запорожской области, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Затея крайне рискованная для ВСУ, но они сейчас могут пойти на резкие движения".

Украинские военные в Донецкой области Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Его слова подтверждает и недавнее заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. В регионе, сообщил он, вдоль всей линии соприкосновения скапливается все больше украинской тяжелой техники.

В начале сентября подразделения ВСУ попытались контратаковать на Херсонском направлении, однако попали в огневые мешки и отступили, понеся тяжелые потери. Наступление в Запорожье — один из вариантов дальнейших действий. Судя по всему, Украина хочет добиться тактических успехов до осенней распутицы.

Андрей Коц