Генеральный инспектор бундесвера заявил, что реального контрнаступления ВСУ он не наблюдает

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Выбивающимся из западного и украинского мейнстрима мнением поделился с журналистами крупного немецкого издания «Фокус» генеральный инспектор вооружённых сил Германии Эберхард Цорн. По словам главы инспекционной службы бундесвера, «все только и говорят о контрнаступлении украинской армии», при этом он реального контрнаступления ВСУ не видит.

Эберхард Цорн отмечает, что говорят о контрнаступлении сегодня те, кто не понимает, что вообще означает на деле это понятие.

Высший немецкий офицер:

Речь идёт, скорее, об отдельных контратаках, которые нацелены на то, чтобы отбить, отвоевать некоторые участки. Об оттеснении российских войск на широком фронте речи нет.

По словам Эберхарда Цорна, нельзя забывать о том, что если Украина провела уже несколько волн мобилизации, то огромный российский мобилизационный резерв вообще не задействован. Немецкий офицер предостерегает от принятия тех мер, при которых Россия бы этот резерв задействовала.

В то же время Цорн высоко оценивает локальную тактику украинских войск. К этой тактике генеральный инспектор бундесвера относит мобильность, действие на небольших участках без задействования крупных сил и средств. Однако такая тактика, по его словам, однозначно не вяжется с термином «контрнаступление».

Эберхард Цорн:

Я был бы всё-таки более осторожен в терминах.

При этом Цорн добавил, что если нарастить поставки вооружений Киеву, то «России не удастся взять под контроль весь Донбасс».

Немецкий военный чиновник:

Ещё несколько недель назад я был уверен в том, что россиянам это удастся.

Цорн добавил, что заниматься шапкозакидательством в этом вопросе тоже нельзя, так как «Путин может совершенно неожиданно открыть второй фронт, который отвлечёт внимание и силы союзников».