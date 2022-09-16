Генеральный инспектор бундесвера заявил, что реального контрнаступления ВСУ он не наблюдает

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Выбивающимся из западного и украинского мейнстрима мнением поделился с журналистами крупного немецкого издания «Фокус» генеральный инспектор вооружённых сил Германии Эберхард Цорн. По словам главы инспекционной службы бундесвера, «все только и говорят о контрнаступлении украинской армии», при этом он реального контрнаступления ВСУ не видит.
Эберхард Цорн отмечает, что говорят о контрнаступлении сегодня те, кто не понимает, что вообще означает на деле это понятие.
Высший немецкий офицер:
По словам Эберхарда Цорна, нельзя забывать о том, что если Украина провела уже несколько волн мобилизации, то огромный российский мобилизационный резерв вообще не задействован. Немецкий офицер предостерегает от принятия тех мер, при которых Россия бы этот резерв задействовала.
В то же время Цорн высоко оценивает локальную тактику украинских войск. К этой тактике генеральный инспектор бундесвера относит мобильность, действие на небольших участках без задействования крупных сил и средств. Однако такая тактика, по его словам, однозначно не вяжется с термином «контрнаступление».
Эберхард Цорн:
При этом Цорн добавил, что если нарастить поставки вооружений Киеву, то «России не удастся взять под контроль весь Донбасс».
Немецкий военный чиновник:
Цорн добавил, что заниматься шапкозакидательством в этом вопросе тоже нельзя, так как «Путин может совершенно неожиданно открыть второй фронт, который отвлечёт внимание и силы союзников».