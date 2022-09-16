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ТАСС

Учебный корабль "Смольный" прибыл во Владивосток в рамках арктического перехода

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Учебный корабль «Смольный»
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный».
Источник изображения: vpk-news.ru

Курсанты ТОВВМУ им. С. О. Макарова на борту "Смольного" прошли практику по специальности

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" в рамках второго этапа дальнего штурманского похода прибыл во Владивосток, сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота командира корабля капитана 2-го ранга Дмитрия Парахина приветствовал начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) им. С. О. Макарова контр-адмирал Олег Журавлев. С учебного корабля "Смольный" на пирс сошли более 200 курсантов Санкт-Петербургского Военно-морского института, которые завершили штурманскую практику. Они вернутся в училище на самолете. На смену им в ближайшее время на корабль прибудут курсанты ТОВВМУ им. С. О. Макарова, которые приступят к выполнению задач следующего дальнего штурманского похода", - сообщила пресс-служба.

В нынешний поход "Смольный" вышел из Кронштадта 1 августа сразу после проведения Дня Военно-морского флота РФ. Будущие офицеры за время арктического перехода преодолели 15 тыс. морских миль по Северному морскому пути, побывав в Балтийске, Североморске, на Соловецких островах, в бухте Эмма, а также в Петропавловске-Камчатском. На борту "Смольного" молодые штурманы прошли практику по специальности, несли вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров и совершенствовали свои знания в корабельной организации.

В ходе пребывания во Владивостоке учебный корабль "Смольный" пополнит запасы до полных норм и после кратковременного отдыха экипажа продолжит дальний поход по обратному маршруту с курсантами ТОВВМУ имени Макарова на борту. 

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