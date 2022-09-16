Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию в Тихом океане

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» за один выход в море отработал сразу несколько боевых задач. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Как уточнили в Минобороны РФ, кораблям предстоит отработать совместное тактическое маневрирование, организацию связи, практическую артиллерийскую стрельбу и обеспечить полеты палубных вертолетов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские и китайские боевые корабли приступили ко второму совместному патрулированию в акватории Тихого океана. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана", - сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, кораблям предстоит отработать совместное тактическое маневрирование, организацию связи, практическую артиллерийскую стрельбу и обеспечить полеты палубных вертолетов. "Задачами патрулирования является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР", - пояснили в министерстве.

Со стороны ВМФ в патрулировании задействованы фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", средний морской танкер "Печенга". Со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая - эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".

Впервые ВМФ России и ВМС Китая проводили совместное патрулирование в октябре прошлого года.