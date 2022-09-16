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ТАСС

В NASA не считают конкуренцию с РФ и КНР в области космических станций чем-то плохим

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Международная космическая станция на орбите. NASA
Международная космическая станция на орбите. NASA.
Источник изображения: images.nasa.gov

В ведомстве отметили, что признают достижения России и Китая

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают негативным явлением конкуренцию с РФ и КНР в области создания космических станций, признают достижения этих стран в данной области. Об этом заявила в среду руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США по развитию коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите Мисти Снопковски.

На конференции в Вашингтоне, организованной Торговой палатой США, ей был задан вопрос о том, к каким последствиям может привести конкуренция США с Китаем, создавшим собственную космическую станцию "Тяньгун", а также Россией, которая разрабатывает проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). "Мы не рассматриваем конкуренцию как нечто плохое. И мы признаем их достижения. Мы живем в удивительное время", - сказала в ответ Снопковски.

В июле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции.

Руководитель полета российского сегмента МКС, генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос" сообщал о том, что строительство высокоширотной РОСС может начаться в 2028 году.

Создание многомодульной китайской космической станции "Тяньгун" является завершающим этапом действующей пилотируемой программы КНР, утвержденной в 1992 году. В ее рамках Китай разработал космические корабли - пилотируемый "Шэньчжоу" (Shenzhou, первый запуск состоялся в 1999 году) и грузовой "Тяньчжоу" (Tianzhou, 2017), запустил орбитальные модули "Тяньгун-1" (находился на орбите Земли в 2011-2018 годах) и "Тяньгун-2" (2016-2019 годы), представляющие собой экспериментальные космические станции. 

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