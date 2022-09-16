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ТАСС

Источник: новые ударные БЛА "Сириус" смогут нести управляемое и неуправляемое вооружение

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Полноразмерный макет создаваемого Группой "Кронштадт" двухдвигательного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Сириус" на предприятии АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021
Полноразмерный макет создаваемого Группой "Кронштадт" двухдвигательного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Сириус" на предприятии АО "Кронштадт" (Москва), 26.02.2021.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Собеседник агентства отметил, что уже проходили различные летные испытания БЛА "Сириус", в ходе которых отрабатывалось его взаимодействие с пилотируемой авиацией и наземными компонентами комплекса

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новейшие российские тяжелые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Сириус" смогут нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новые разведывательно-ударные беспилотники "Сириус" смогут нести полезную нагрузку в виде управляемых и неуправляемых бомб и ракет, а также оптико-электронную систему", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уже проходили различные летные испытания БЛА "Сириус", в ходе которых отрабатывалось его взаимодействие с пилотируемой авиацией и наземными компонентами комплекса.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

"Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием беспилотников "Орион", имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Морская версия ударного БЛА сможет выполнять роль поисково-спасательного средства и разведчика. Ранее сообщалось, что серийные поставки "Сириусов" в российские войска начнутся в 2023 году. 

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