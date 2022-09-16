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ТАСС

ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине

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Пуско-заряжающая установка в составе ЗРС С-300В4
Пуско-заряжающая установка в составе ЗРС С-300В4.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По данным Минобороны РФ, С-300В способен обнаружить цели, находящиеся на высоте от 20 метров до 25 километров

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В в ходе военной спецоперации на Украине поражают не только вертолеты и беспилотники, но и ракеты, выпущенные американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил командир батареи с позывным "Ракета".

"В основном работаем по типу цели - аэродинамическая, баллистическая. А так встречаются разные: и вертолеты, и беспилотники, также бывают ракеты типа HIMARS, - заявил военнослужащий в видеоролике, распространенном Минобороны России.

Российское военное ведомство показало кадры боевой работы расчетов ЗРС С-300В в зоне специальной военной операции. На них видно, как расчет выдвигается к заданной точке, обнаруживает цель и осуществляет пуск ракеты по ней.

По данным Минобороны РФ, С-300В способен обнаружить цели, находящиеся на высоте от 20 метров до 25 километров. Радиолокационная станция, входящая в состав ЗРС, пеленгует цель, рассчитывает ее местоположение, высоту и удаление. Информация поступает на командный пункт, где принимается решение о поражении воздушных объектов и выдается целеуказание расчетам пусковых установок ЗРС.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы расчетов ЗРС С-300В, которые выполняют воздушное прикрытие группировки войск в зоне спецоперации.

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - высокомобильная реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная американской компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса). 

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