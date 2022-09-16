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ТАСС

В Запорожской области посадили дрон-камикадзе ВСУ Switchblade антидроновым ружьем

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БПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian

Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, армию профинансировали на 20 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военные в Запорожской области посадили дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины Switchblade антидроновым ружьем, переданным жителями региона армии в качестве помощи. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы передали рекордный объем помощи [армии] стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Впервые значительную часть составили именно запорожские жители - Энергодара, Бердянска, Мелитополя. Были куплены десятки тепловизоров хорошей дальности, антидроновые ружья, беспилотники. Антидроновым ружьем был посажен Switchblade - ударный беспилотник-камикадзе <...>. Он летел четко уничтожать важный объект, благодаря ружью его просто посадили", - сказал он.

16 августа Рогов передал подразделению российской военной разведки на линии боевого соприкосновения дронобойное ружье и 50 квадрокоптеров, купленные на пожертвования россиян. Переданные дроны предназначены для ведения аэроразведки на переднем крае, а также для корректировки огня артиллерии. Ружье же служит для того, чтобы сбивать аналогичные коптеры противника, подавляя сигнал между дроном и пультом управления. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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