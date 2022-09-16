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РИА Новости

Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году

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Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт).
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Гендиректор "Ак Барса" Мистахов: первый корабль "Циклон" сдадут ВМФ России в 2022 году

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", под названием "Циклон" будет сдан ВМФ России до конца 2022 года, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Ранее по штату корабли проекта 22800 вооружались зенитной артиллерийской установкой типа АК-630.

"Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 "Каракурт" и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького (входят в "Ак Барс" - ред). Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон", - сказал Мистахов.

Он напомнил, что зеленодольские судостроители первыми вооружили корабль ракетами "Уран" - это был корвет проекта 11661 "Татарстан". На второй корабль этого проекта "Дагестан" был впервые поставлен ракетный комплекс "Калибр".

"Теперь в ВМФ РФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь", - сказал гендиректор "Ак Барса".

Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. "Циклон" является четвертым в серии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-630 Ласка
Проекты
11661 Гепард
22800 МРК
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