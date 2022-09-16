В NASA заявили, что настроены на работу со всеми странами

По словам помощника заместителя директора ведомства по международным связям Мередит Маккей, приоритетами NASA является "укрепление безопасности, предсказуемости и прозрачности деятельности в космосе"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США настроено на позитивное сотрудничество со всеми странами в мирном исследовании космоса. Об этом заявила в среду помощник заместителя директора ведомства по международным связям Мередит Маккей, комментируя нынешние перспективы совместной работы, в том числе с такими странами, как Россия и Китай.

На конференции в Вашингтоне, организованной Торговой палатой США, ее попросили прокомментировать состояние международного сотрудничества в космосе, в том числе со странами, которые Вашингтон считает своими "историческими соперниками", такими как Россия и Китай. Ее попросили уточнить, как изменилось положение дел в том числе в свете решения о выходе России из проекта МКС и разработки Российской орбитальной служебной станции (РОСС), строительства Китаем собственной космической станции, а также активизации сотрудничества РФ и Китая в космосе.

"Мы убеждены в том, что в мирном исследовании космоса есть место для всех", - ответила на это Маккей. По ее словам, приоритетами NASA является "укрепление безопасности, предсказуемости и прозрачности деятельности в космосе". "Это принципы, которые должны быть доступны каждой из стран", - пояснила она. "Я думаю, что с глобальной точки зрения перспективы для нашего международного сотрудничества в будущем являются крайне позитивными", - добавила представитель NASA.

В свою очередь присутствовавшая на мероприятии глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Вашингтоне Сильви Эспинас, которой также был адресован аналогичный вопрос, заявила, что европейские страны в настоящий момент не готовы к сотрудничеству с РФ в космосе в связи с происходящим вокруг Украины. "Сейчас, при нынешней ситуации, я думаю, что наши государства - члены не готовы рассматривать возможность будущего сотрудничества с Россией. Посмотрим", - заявила она. "У нас есть другой партнер - Китай. В настоящий момент у нас есть сотрудничество с Китаем, в особенности по научным программам", - добавила она.

По ее словам, отказ ЕКА от сотрудничества с РФ по проекту ExoMars-2022, а также отмена запусков российских ракет-носителей с космодрома Куру во Французской Гвиане стали "тревожным сигналом для Европы, который дал понять необходимость быть более автономными в космосе". "Мы осознали нашу зависимость [от России]", - заявила она, отметив, что теперь европейским политикам предстоит предпринять усилия для ликвидации этой зависимости.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции.

Руководитель полета российского сегмента МКС, генконструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РФ, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос" сообщал о том, что строительство высокоширотной РОСС может начаться в 2028 году.