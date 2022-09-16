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Интерфакс-АВН

Глава МИД Азербайджана в разговоре с помощником госсекретаря США отметил важность соблюдения Арменией режима прекращения огня

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Джейхун Байрамов
Джейхун Байрамов.
Источник изображения: vestikavkaza.ru

Баку. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в среду подчеркнул важность соблюдения Арменией режима прекращения огня, сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора главой азербайджанского внешнеполитического ведомства была "подчеркнута важность безоговорочного соблюдения Арменией режима прекращения огня", говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министр отметил, что Еревану следует воздержаться от провокаций и решать проблемы путем переговоров. Он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией в политико-дипломатической плоскости.

Согласно сообщению МИД, Байрамов проинформировал Донфрид о сохраняющейся напряженности вдоль азербайджано-армянской границы и довел до сведения противоположной стороны серьезную озабоченность Баку сложившейся ситуацией. Им было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутую 13 сентября договоренность о прекращении огня, армянская сторона продолжала атаковать азербайджанские позиции, в результате чего азербайджанские военнослужащие были убиты. Министр заявил, что Азербайджан только отвечал на атаки армянской стороны.

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Страны
Азербайджан
Армения
США
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