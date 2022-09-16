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Военное обозрение

Боевые действия на Украине показали несоответствие медицинской аптечки экипировки «Ратник» современным требованиям

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военнослужащие получат новую индивидуальную медицинскую аптечку, решение принято на основе опыта специальной военной операции на Украине. Разработкой новой аптечки займется ЦНИИТочмаш.

Коллегия военно-промышленной комиссии, изучив опыт применения аптечки первой помощи индивидуальная (АППИ), входящей в комплект экипировки "Ратник", пришла к выводу, что она не соответствует современным требованиям. Как заявляется, новая аптечка будет разрабатываться на основе коммерческих вариантов.

Как установили эксперты, в российской аптечке, принятой на снабжение в 2011 году, всего четыре позиции: жгут Эсмарха кровоостанавливающий, пакет перевязочный, средство перевязочное гемостатическое стерильное, средство для дезинфекции (таблетки). Тогда как в индивидуальных аптечках украинских военных 13 позиций, где кроме перевязочных материалов имеется термоодеяло, специальные ножницы, медицинские перчатки, карточка пострадавшего бойца и водостойкий маркер для нанесения информации.

В настоящее время российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, используют в основном закупаемые за собственные средства индивидуальные медицинские аптечки, произведенные коммерческими компаниями. Именно такие аптечки планируется взять за основу новой АППИ для военнослужащих.

Ряд аптечек, которые называются "коммерческими", проходят тестирование в боевых условиях, на их основе будет сформирован общий комплект новой аптечки для армии, а также для иных силовых структур с учетом специфики их действий

- приводит Газета.ru слова информированного источника.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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