В Германии заявили, что вопрос поставок танков Киеву нельзя откладывать надолго

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, позиция Германии заключается в том, что односторонних шагов по вопросу поставок оружия Украине страна предпринимать не будет

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Германия не может без оглядки на партнеров по НАТО принимать решения о поставках Украине наступательного вооружения. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в опубликованном в среду интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Что касается современных боевых танков, решать об этом можно только сообща - в рамках правящей коалиции и на международном уровне. Тем не менее в той решающей фазе, в которой сейчас находится Украина, я не думаю, что это то решение, которое нужно долго откладывать", - отметила она.

Аналогично в среду высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров в Берлине с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. По его словам, позиция Германии как и прежде заключается в том, что односторонних шагов по вопросу поставок оружия Украине страна предпринимать не будет.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.