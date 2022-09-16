Первого замгенконструктора РКК "Энергия" Романова наградили орденом Александра Невского

Он удостоился награды "за большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского первого заместителя генерального конструктора, главного конструктора по пилотируемым космическим комплексам в рамках программы МКС РКК "Энергия" Сергея Романова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Романов награжден орденом "за большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и многолетнюю добросовестную работу", говорится в документе.

Первый замгенконструктора РКК "Энергия" обычно провожает экипажи пилотируемых космических кораблей на Байконуре. В частности, он присутствует на докладе экипажа о готовности к полету и провожает его на посадку в корабль.

Сергей Романов принимал непосредственное участие в создании систем жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир", орбитальном корабле "Буран". Он руководил разработкой систем жизнеобеспечения и теплового режима пилотируемых космических кораблей типа "Союз" и грузовых "Прогресс", модулей "Рассвет", "Поиск" и многоцелевого лабораторного модуля МКС, а также автоматических космических аппаратов.

Романов является лауреатом премий правительства РФ в области науки и техники (2002, 2010). Он награжден орденом Дружбы (2016), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001). Имеет благодарность правительства РФ (2017).

Ранее космонавт Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, сообщил, что фотография Романова размещена на платформе, установленной на внешнем борту многоцелевого лабораторного модуля "Наука".