Премьер Армении рассказал, на что готов пойти ради мира в стране

МОСКВА, 14 сентября/ Радио Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности пойти на тяжелые решения для установления мира в стране.

"Я готов пойти на тяжелые решения для гарантирования долгосрочной безопасности, стабильности и мира", – цитирует его РИА Новости.

Пашинян отметил, что за такие действия его могут подвергнуть критике, обвинить в предательстве и потребовать отстранения от власти.

"Но, если это решение обеспечит Армении с территорией площадью 29,8 тысячи квадратных километров (территория Армянской ССР, – ред.) долгосрочный мир и безопасность, я его подпишу и меня не интересует, что будет со мной потом", – добавил премьер.

Глава армянского кабмина добавил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана только если азербайджанская армия покинет территорию республики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пограничники из РФ не пострадали на армяно-азербайджанской границе.