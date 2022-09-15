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РИА Новости

Кадыров выступил за введение военного положения в России

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров заявил, что ввел бы военное положение в России, если бы на то была его воля

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал бы применять на Украине "любое вооружение", поскольку там, по его оценке, приходится воевать с целым блоком НАТО.

"Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"В нашем большом государстве каждый может внести свою лепту: помочь добровольцам или же стать им, помочь восстанавливать мирную жизнь или хотя бы подбадривать наших бесстрашных бойцов в интернете", - добавил глава Чечни.

"Даже если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы их должны уничтожать. Мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить. Мы даже если в выигрыше погибнем - в раю будем, выиграем - в раю будем жить, земном раю", - сказал Кадыров в видеообращении.

"Давайте поможем президенту, давайте поможем самим себе. Победа будет за нами - мы абсолютно не сомневаемся... Мы никогда не сомневались и не сомневаемся. Враг наш знает, насколько мы сильны и опасны для них. Поэтому с нами шутить, играть и заигрываться у них не получится", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
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