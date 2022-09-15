Кадыров призвал россиян поддержать бойцов, участвующих в спецоперации на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал скептически настроенных комментаторов, заявляющих, что российские войска якобы отступают и проигрывают украинской армии. По его словам, у нашего командования своя тактика и стратегия, а россиянам необходимо поддерживать бойцов, находящихся в зоне СВО.

Кадыров сделал запись в своем ТГ-канале, заявив, что если бы он был главнокомандующим, то ввел бы на всей территории России военное положение, а на Украине разрешил применять любое вооружение, потому что против нас воюет уже НАТО. Однако, подчеркнул он, это личное мнение, как гражданина России. А как глава республики он всячески помогает руководству страны выиграть эту войну и выполняет приказы.

По словам лидера Чечни, российские генералы знают свое дело и применяют эти знания для того, что выиграть. А для этого им приходится отдавать приказы на не всегда популярные действия, вроде тактического отступления или другого маневра. В отличие от противника, у наших другая тактика, направленная на сбережение жизней мирного населения и военнослужащих.

Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить (...)

- написал он.

Кадыров призвал не критиковать наших военных, не махать шашкой, сидя на диване, а помочь в силу своих возможностей, хотя бы морально, теми же словами поддержки в интернете.

Так что, друзья, давайте не будем махать шашкой на диване, а лучше найдем нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой

- добавил он.