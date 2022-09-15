Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области

ВС Украины продолжают концентрировать войска у линии фронта в Запорожской области. По данным местных властей, объем техники и живой силы, сосредоточенной противником, беспрецедентны для этого региона. На каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех на этом направлении?

Концентрация украинских войск и техники на границе Запорожской области большая, такого количества войск ранее не наблюдалось. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. При этом ВСУ пытаются скрыть направление основного удара, что затрудняет раскрытие их подлинного замысла.

"Такого скопления боевиков Зеленского на нашей линии фронта еще не было, их действительно много... здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные. Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, "Град", "Ураган", – указал он. Рогов также отметил, что среди наемников, которые присутствуют на линии боевого соприкосновения, есть боевики, разговаривающие на английском и польском языках.

При этом наибольшая активность ВСУ проявляется в районах населенных пунктов Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе и Вольное поле. Также отмечены попытки рейдов в районе Васильевки – там же расположен КПП между освобожденной частью Запорожской области и территорией, подконтрольной ВСУ. Оттуда же открывается дорога на ключевые города региона: на запад – к Энергодару и Запорожской АЭС, а на юг – к Мелитополю и далее на юго-восток к Бердянску.

При этом в Запорожской области уже выдали более 15 тыс. российских паспортов, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. В городах и поселках восстанавливается мирная жизнь, объекты социальной инфраструктуры исправно работают, продолжается строительство газопровода, который соединит регион с Донбассом, а в школах идет обучение по российским образовательным стандартам. Все это требует надежной защиты со стороны регионального силового блока, ВС России и союзных армий ЛДНР.

По мнению экспертов, военный замысел противника заключается еще и в том, чтобы "отрезать" регион от Донбасса и, что еще более опасно, выйти к морю, лишив Россию сухопутного коридора в Крым. То есть конечной целью удара ВСУ будет глубокий прорыв к морскому берегу. А союзным армиям, со своей стороны, нужно повторить успех херсонской группировки, которая в конце августа отбила масштабное наступление ВСУ. При этом стратегические позиции в Запорожской области с недавних пор дополнительно усилены бойцами спецподразделения "Ахмат" Росгвардии.

"Кроме того, нам необходимо наносить превентивные и предупреждающие удары по районам сосредоточения войск противника. В первую очередь следует провести воздушную операцию с целью подавления ПВО противника, а затем массированными авиационными и артиллерийскими ударами уничтожить эти группировки", – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. "Также по районам сосредоточения войск противника необходим массированный удар большим количеством самолетов с фугасными бомбами. В частности, для этого можно и нужно применять дальнюю авиацию, самолеты Ту-22М3", – пояснил собеседник.

"Вместе с тем самое главное, что мы должны сделать сейчас, это нанести обезглавливающий удар – уничтожить офис президента Украины Владимира Зеленского, уничтожить генеральный штаб ВСУ, штаб-квартиры ВСУ и МВД, а также командные пункты оперативного звена", – убежден он.

"Кроме того, в западных районах Украины необходимо наносить не точечные удары, а массированные, стирающие с лица земли всю военную инфраструктуру. Главными целями должны стать железнодорожные узлы, разрушение путей и депо. Тогда будут уничтожены возможности для переброски военной техники, поставляемой Западом", – полагает эксперт.

"На Харьковском направлении ВСУ понесли очень большие потери личного состава. Теперь они запланировали наступление на другом направлении. Мы, конечно, должны к этому готовиться не только с точки зрения нанесения ударов, но и обеспечить дополнительную переброску своего личного состава. Необходимо выстроить надежную, жесткую систему обороны. Возможно для этого потребуется направить в этот район войска, базирующиеся внутри России. Даже нескольких бригад будет достаточно для того, чтобы дать отпор противнику", – отметил Сивков.

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин указывает, что пока наибольшая концентрация войск фиксируется на линии Каменское – Гуляйполе. "Очевидно, что боевики ищут там какую-то возможность нащупать слабину. Также можно ожидать активизацию боевых действий в районах Васильевки и Токмака", – указал он.

"При этом ключевую роль здесь должна сыграть военная разведка. Именно она должна выяснить, где противник готовит основной удар или серию ударов. С другой стороны, ситуация осложняется тем, что ВСУ активно распространяют слухи и дезинформацию, чтобы скрыть направление главного удара, а также используют для этого демонстрационные маневры", – добавил эксперт.

"В целом же любой прорыв, если его не удается закрыть, приводит к необходимости отводить войска и оставлять ранее занятые позиции. Нам необходимо правильно расположить наши резервы, привлечь дополнительные силы и заранее отработать план действий на случай удара. И при наличии должного количества резерва с нашей стороны, а также при вскрытом плане противника – нам, скорее всего, удастся не только добиться успеха, но и развить его", – заключил Рожин.

Алёна Задорожная, Дарья Волкова