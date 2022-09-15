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Интерфакс-АВН

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск к постоянным местам дислокации

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Военнослужащие ВС Таджикистана
Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Ош. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - По итогам первого раунда киргизско-таджикских переговоров стороны договорились об отводе войск в постоянные места дислокации, сообщили в среду "Интерфаксу" в администрации Баткенской области Киргизии.

"Завершился первый раунд киргизско-таджикских переговоров с руководством Согдийской области Таджикистана, а также руководителями правоохранительных органов соседней страны. Принято решение об отводе войск на постоянное место дислокации", - сказал представитель администрации.

По его словам, достигнута договоренность об установлении пунктов совместного управления и назначении из числа руководителей правоохранительных органов двух стран ответственных на местах.

"На данный момент перестрелка прекращена на всех участках, работа по урегулированию ситуации продолжается", - сказали в администрации.

В среду в местности Радар прошла встреча делегаций двух стран, возглавляемых руководителями Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. В переговорах приняли участие представители пограничных служб, руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик.

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности Киргизии ранее сообщила, что в среду утром пограничный наряд обнаружил в местности Булак-Баши Баткенской области пограничников Таджикистана, которые в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на участке госграницы. В ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В результате перестрелки двое военнослужащих Киргизии получили ранения.

Позднее погранслужба Киргизии сообщила о новой перестрелке на границе. По ее данным, пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук" в местности Как-Сай Баткенского района. Киргизские пограничники открыли ответный огонь.

Третья перестрелка, по данным киргизской погранслужбы, произошла в местности Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. Таджикские военнослужащие открыли огонь по киргизской погранзаставе "Самаркандек".

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Страны
Киргизия
Таджикистан
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