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Военное обозрение

Украинская пресса: Зеленский посетил Изюм

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Источник изображения: topwar.ru

Похоже, в Киеве уже нет никаких сомнений не только в грядущей победе, но и в полной неуязвимости как для гражданского, так и военного руководства Украины. В российских и украинских пабликах активно распространяется и обсуждается «новость дня» о том, что президент Зеленский вместе с чиновниками ОПУ и офицерами Генштаба сегодня посетили Изюм. Город в Харьковской области, который был оставлен нашими войсками на прошлой неделе и находится совсем близко от передовой.

В качестве доказательства визита высокопоставленных чиновников и военных во главе с президентом в Изюм украинские СМИ и Telegram-каналы публикуют соответствующие снимки. На них Зеленский фотографируется вместе с военнослужащими ВСУ, а также выступает перед строем. Среди сопровождающих замечены глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, а также замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

Представители 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины пафосно написали в своем аккаунте Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ):

Сегодня в освобожденном украинскими десантниками Изюме подняли флаг Украины. В торжествах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений.

РБК-Украина добавляет, что на церемонии присутствовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, «который разработал операцию по освобождению Балаклеи».

Источник изображения: topwar.ru

Не менее пафосное сообщение вместе с фотографиями, якобы подтверждающими приезд киевской верхушки в «деоккупированный Изюм», публикует и официальный ТГ-канал президента Украины:

Наш сине-желтый флаг уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Мы движемся только в одном направлении - вперед и к победе.

Источник изображения: topwar.ru

Совершенно иной настрой у авторов российских пабликов. Пожалуй, наиболее точный комментарий по поводу посещения Зеленским со свитой Изюма дает новостной Телеграм-канал «Рыбарь»:

Для редакции нашего Telegram-канала, равно как и большинства населения нашей страны в высшей степени странно, что военно-политическое руководство страны, грозящей уничтожить Российскую Федерацию, беспрепятственно приезжает в город, находящийся в зоне прямого поражения российских оперативно-тактических комплексов и реактивных систем залпового огня.

Последние сообщения из зоны СВО говорят об усилении группировок ВСУ сразу на нескольких участках. Очевидно, что Киев намеревается не только закрепить успех на Харьковском направлении, но и попытается повторить нечто подобной на других участках фронта. В этой связи приезд Зеленского фактически на передовую должен поднять моральный дух бойцов ВСУ и получить дополнительные лавры популярности у граждан Украины. Ну и, конечно, послать очевидный сигнал западным партнерам, что, мол, мы абсолютно уверены в успехе, главное, не ослабляйте поддержку.

Редакционная политика «Военного обозрения» не позволяет авторам оставлять личные комментарии в новостных публикациях. Тем более, когда информация не подтверждена официально российской стороной и публикуется на основании заявлений украинских массмедиа и соцсетей. Зато такое право есть у наших читателей, которые, без сомнений, выскажут свое мнение по поводу демарша главы украинского государства, если таковой имел место быть на самом деле.

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Страны
Россия
Украина
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