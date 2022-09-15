Запад проиграл. Россия вывела на энергетический рынок новых игроков

Западные экономические санкции не работают. Россия зарабатывает на экспорте энергоносителей больше, чем тратит на спецоперацию

Энергетические санкции Запада обратились против него самого, пишет President Online. Пока в Европе бушует энергокризис, Россия ищет новых партнеров и наращивает доходы от нефтегазовых поступлений. Успех ее действий будет зависеть от результатов выборов в США, считает автор статьи.

Каковы перспективы конфликта на Украине? Бывший дипломат и писатель Масару Сато отмечает: "Россия экспортирует в Индию много нефти. В результате ее доходы от поставок энергоносителей превышают затраты на спецоперацию. Нельзя сказать, что экономические санкции западных стран дают какой-то эффект".

В Европе острая нехватка энергии

Из Европы, особенно из Германии, часто слышатся новости о беспокойстве по поводу нехватки энергии этой зимой.

12 августа немецкий министр экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил, что температурный режим отопления в общественных местах будет ограничен до 19°C в зимний период для снижения потребления газа. Подобная необходимость возникла в результате сокращения поставок из России.

15 августа был обнародован размер дополнительного сбора на газ. Введение такой меры вызвано дефицитом голубого топлива. По данным СМИ, расходы среднего домохозяйства из четырех человек вырастут на 480 евро в год.

В середине июня Москва сократила поставки в Европу по газопроводу "Северный поток" на 60%, а 11 июля приостановила их по техническим причинам. Эксплуатация была возобновлена 21 июля, но он загружен лишь примерно на 20% от общей мощности.

Фундаментальная причина, по которой Европа не может отгородиться от России

Международное энергетическое агентство (МЭА) — это организация, созданная Западом в 1974 году в противовес Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В него входит 29 государств.

По оценкам МЭА, если Россия окончательно отрежет Европу от поставок в октябре, когда возрастет спрос на отопление, газовые хранилища нужно будет заполнить более, чем на 90%, чтобы пережить зиму.

МЭА утверждает, что на данный момент достижение этого порога все еще возможно. Необходимо дорожить временем и действовать сейчас.

По прогнозам, ситуация с отоплением в регионе этой зимой может стать кризисной.

Япония импортирует СПГ морским путем. Газ сжижается путем охлаждения до минус 162°C. При этом его объем уменьшается примерно до 1/600 части, что удобно для транспортировки и хранения. Однако в Европе, куда газ поступает по трубопроводам из России, нет возможности сжижать его, а затем возвращать к исходному агрегатному состоянию. Даже если она захочет избавиться от зависимости от Москвы, ей не удастся в короткие сроки переключиться на поставки из других стран.

Прибыль России от экспорта нефти и газа в Европу удвоилась

В ядерной энергетике сложилась аналогичная ситуация – ЕС не может так просто разорвать связи с Москвой.

Согласно докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по состоянию на конец 2020 года российские компании участвовали в строительстве 13 атомных электростанций из 52 по всему миру. Страна ведет активную деятельность и в сфере поставок урана. Согласно статистике, 20% этого ядерного топлива импортируется именно оттуда.

Экономические санкции, решение о которых ЕС принял в марте, включали в себя общий запрет на новые инвестиции в энергетическую промышленность России, но с одной оговоркой: это не относится к ядерной энергетике.

По данным МЭА, доходы Кремля от экспорта нефти и газа в Европу после начала спецоперации удвоились и достигли 95 миллиардов долларов. Это связано с ростом цен на энергоресурсы.

14 июня агентство BBC опубликовало содержание доклада независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Согласно этому отчету, за 100 дней спецоперации с 24 февраля по 3 июня Россия получила от продажи ископаемого топлива 97 миллиардов долларов. На долю Европейского союза приходится 61% от этой суммы, что в денежном эквиваленте составило около 59 миллиардов долларов.

Общий объем экспорта нефти и газа из Кремля сократился. Доходы правительства страны от поставок энергоносителей упали. Пик пришелся на март, когда они превышали один миллиард долларов в день.

Тем не менее в первые 100 дней украинского кризиса в России наблюдался профицит, при этом, по оценке CREA, на спецоперацию страна тратила около 876 миллионов долларов в день.

Если доходы от продажи одних только энергоносителей превышают стоимость конфликта на Украине, маловероятно, что экономические санкции, введенные западными державами, окажут какое-то влияние.

По данным CREA, в настоящее время Москва в больших объемах поставляет нефть в Нью-Дели, чья доля в экспорте российского черного золота до кризиса составляла около 1%, а в мае выросла до 18%.

Россия избежала последствий санкций, потому что нашла нового потребителя – Индию.

Цели Индии, в больших количествах закупающей российскую нефть

24 мая в Токио состоялся саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). В нем приняли участие лидеры Японии, США, Австралии и Индии.

По заявлениям Токио, QUAD разделяет глобальные фундаментальные ценности и способствует укреплению свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Страны продвигают практическое сотрудничество в широком спектре областей, включая вакцинацию, инфраструктуру, изменение климата и новые технологии. Их цель – реализация идеи "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Они поддерживают важность внесения позитивного вклада в регион.

Совместное заявление группы, опубликованное после саммита, не содержало критики в адрес России, несмотря на политическую обстановку в мире. Это связано с тем, что позиции всех участников диалога различаются.

Индия стремится получить реальное преимущество над Китаем за счет сотрудничества с остальными членами QUAD. При этом в отличие от Токио, Вашингтона и Канберры, придерживающихся курса "демократия против авторитаризма", Нью-Дели придает большее значение принципу геополитического баланса сил.

Президент США Байден хотел сделать из этой четверки военизированный альянс против Китая и России, но у него не получилось. Вполне вероятно, что Индия будет покупать нефть у Москвы вместо того, чтобы принимать меры вместе с другими лидерами QUAD или странами ЕС в ответ на спецоперацию на Украине.

Конфронтация с США

Провоцируя резкий скачок цен на энергоносители и рост инфляции, западные страны сами себя душат. Россия ловко использует энергетику как козырь против экономических санкций ЕС.

19 июля Владимир Путин посетил Иран. Он провел первую после начала украинского кризиса встречу с президентом Турции Эрдоганом, который также находился с визитом в Тегеране. Они нашли возможность возобновить экспорт киевского зерна через Черное море. Российский лидер заручился поддержкой спецоперации со стороны иранского руководителя Хаменеи, назвавшего НАТО "опасным альянсом".

По сообщениям, во время встречи Путин и его коллега из Тегерана Ибрахим Раиси обсудили методы расширения двусторонних отношений в различных сферах, включая энергетику, транспорт, торговлю и региональное развитие.

В частности, российская государственная компания "Газпром" и Иранская национальная нефтяная компания подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки газовых месторождений и строительства трубопроводов на сумму около 40 миллиардов долларов. По данным СМИ, это крупнейшая иностранная инвестиция в истории промышленности Ирана.

Очевидно, что Путин пытается создать антиамериканскую коалицию в энергетической сфере. Поэтому все внимание будет приковано к промежуточным выборам в США в ноябре. Если демократы во главе с Джо Байденом потерпят поражение, ситуация в мире кардинально изменится. Некоторые страны ЕС, обеспокоенные дефицитом энергии и высокими ценами, возможно, уже не смогут следовать за Америкой.

Конечно, Япония, которая может импортировать энергоресурсы из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2", – она смогла сохранить свое участие в нем – не останется в стороне. Дело в том, что цены на газ растут на фоне обострения мировой конкуренции за этот ресурс.

Стоит добавить, что уровень энергетического самообеспечения Германии, встревоженной вопросом зимнего отопления после столь жаркого лета, составляет 35%. В Японии – всего 11% (по состоянию на 2020 год). В 2019 году она находилась на 35-м месте среди 36 стран ОЭСР, обгоняя только Люксембург.

Автор – Масару Сато (Masaru Sato). Родился в Токио в 1960 году. Окончил Высшую школу теологии университета Досися в 1985 году. В 2005 году получил специальный приз 59-й премии по культуре издания "Майнити" за книгу "Ловушка государства: Распутин в министерстве иностранных дел". Автор многих книг.