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Россия спасет Мали от Франции

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Французские солдаты покидают базу в Гао, Мали, 9 июня 2021 года.
Французские солдаты покидают базу в Гао, Мали, 9 июня 2021 года.
Источник изображения: © AP Photo / Jerome Delay

Кризис в Мали — часть борьбы Запада и России за влияние в Африке

Франция стремится восстановить свое влияние в Мали, чтобы заполучить природные ресурсы бывшей колонии, пишет Al Mayadeen. Под предлогом борьбы с терроризмом Париж уже пытался установить контроль в стране, однако еще в 60-х годах Бамако обратился к Москве за помощью. Сейчас Россия снова откликается на зов Африки.

Политика Парижа обусловлена не только заинтересованностью в ресурсах Мали, но и стремлением превратить Северо-Западную Африку в зону французского влияния. Фактически первые шаги к этому стали предприниматься еще в 2011 году, когда НАТО решило свергнуть режим Муаммара Каддафи.

В августе 2020 года Франция объявила о завершении вывода войск из Мали после девяти лет военных действий в этой стране под предлогом борьбы с терроризмом. Как отмечалось в официальном заявлении властей, последние французские силы пересекли границу с Нигером в знак прекращения военных операций, начавшихся в 2014 году по просьбе правительства Мали. Как известно, они проводились в сотрудничестве с Буркина-Фасо, Чадом, Мавританией и Нигером.

В то же время, по словам французов, их страна по-прежнему считает своим долгом вести борьбу с терроризмом в районе Сахеля в Гвинейском заливе и озера Чад. С этой целью главной базой для французских военных станет Нигер: около 1000 военнослужащих дислоцированы в столице, столько же в Чаде, 400 — на границе между Мали и Буркина-Фасо. Некоторая численность военнослужащих находится и в других частях региона.

Месть Франции

Вывод войск произошел в период роста напряженности в отношениях Франции и Мали. Более того, Бамако обратился к Москве за помощью в борьбе с террористическими группировками, включая ИГИЛ* и "Аль-Каиду"**, которые действуют главным образом в центральных районах.

Эта напряженность возникла на фоне недовольства французским присутствием в стране со стороны ее народа и властей. У них возникли вопросы относительно реальных намерений Франции в отношении Мали, бывшей французской колонии (до 1960-х). Так, многие обвиняют Париж ​​в том, что его настоящей целью является не столько борьба с терроризмом, сколько восстановление гегемонии над богатыми природными ресурсами странами региона в интересах французских компаний. Мали действительно имеет большие запасы золота, фосфатов, соли, известняка и урана.

Политика Парижа обусловлена не только заинтересованностью в ресурсах Бамако, но и стремлением превратить Северо-Западную Африку в зону французского влияния. Фактически первые шаги к этому стали предприниматься еще в 2011 году, когда НАТО решило свергнуть режим Муаммара Каддафи, поддерживавшего тесные отношения с вышеупомянутыми странами в рамках Сообщества Сахело-Сахарских Государств.

Беспорядки в Мали

За свержением полковника Муаммара Каддафи в Ливии последовала дестабилизация обстановки во всех странах южнее Сахары и, в первую очередь, в Мали. В 2012 году на севере страны развернулось сепаратистское движение во главе с племенами туарегов, сопровождавшееся вспышкой противостояния в центре страны (провинция Мопти) между этносами догонов и бамбара, занимающихся сельским хозяйством, с одной стороны, и этносом фула, занятых скотоводством.

Усугубил противоречия и глобальный экономический кризис, разразившийся в США в 2008 г., последствия которого начали распространились на весь мир несколько лет спустя. Кроме того, изменение климата, высыхание многих подземных источников, снижение скорости течения рек и количества осадков способствовали дальнейшему ухудшению условий жизни и эскалации конфликта.

Он приобрел новое измерение с подъемом экстремистских исламских движений, особенно среди этнической группы фула, что произошло за счет деятельности мечетей, спонсируемых экстремистскими священнослужителями, в том числе связанными с "Аль-Каидой" и ИГИЛ. Все это способствовало распространению терроризма в центральной части страны. Ситуацией воспользовалась Франция для оправдания своей военной операции в Мали, которая не завершилась успехом, хотя длилась почти восемь лет.

Напряженные отношения нового правительства с Парижем

Возросшая нестабильность в стране усилила недовольство населения правительством, что подтолкнуло малийскую армию совершить переворот. Весной 2020 года в Мали прошли выборы в законодательные органы, омраченные множеством нарушений, что привело к вспышке протестных движений против власти, особенно после похищения лидера оппозиции Сумайлы Сиссе.

Произошли столкновения с полицией и силами безопасности. Президент Мали рассчитывал использовать их для роспуска Конституционного суда, который, вероятно, вынес бы решение против него. В результате 18 августа 2020 года армейская группа во главе с полковником Ассими Гоита и полковником Исмаилом Вагю подняла мятеж.

Они быстро арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе и вынудили их уйти в отставку. Вагю объявил о создании Национального комитета спасения народа и пообещал провести выборы. В сентябре 2020 года Ба Ндао был назначен президентом, а Гоита — вице-президентом, но напряженность между гражданским переходным правительством и военными обострилась. В конце концов, вице-президент устроил еще один переворот в июне 2021 года и назвал себя временным президентом.

После случившегося Франция заняла негативную позицию в отношении новых властей, а Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудило переворот и призвало к скорейшему возвращению к гражданскому правлению. В ответ на вмешательство Запада новое руководство Мали обратилось к давнему другу страны, России, которая еще в 1960-х годах поддерживала местное движение за независимость. Власти африканского государства обратились к Москве за военной помощью в виде отправки военных советников и бойцов из ЧВК "Вагнер". В ответ на это французы обвинили новый режим в привлечении наемников.

Напряженность в отношениях между Парижем и Бамако обострилась после того, как последний отозвал большое количество своих представителей из группы ЭКОВАС, а Париж наложил на страну экономические санкции в связи с решением правительства отложить выборы на 4 года. Наконец, 4 февраля этого года власти Мали выслали из страны французского посла.

Поворот к России

Тем временем Россия обрела прекрасную возможность расширить влияние в стране, находившейся на орбите Советского Союза после обретения независимости от Франции. Последнее произошло в эпоху президента Модибо Кейты, свергнутого в 1968 году в ходе переворота, поддерживаемого Западом. Мали занимает площадь в 1,2 миллиона квадратных километров и находится в центре большого количества стран Западной Африки, благодаря чему считается отправной точкой для распространения влияния на весь регион.

Москва, потерявшая в 2011 году друга в Триполи, пытается восстановить свое влияние в Северной Африке, поддерживая ряд государств, пострадавших от интервенций НАТО. Поэтому мы наблюдаем российскую поддержку ливийских сил во главе с генералом Халифой Хафтаром, противостоящих контролирующим ливийскую столицу исламистам.

Российское вмешательство происходит в то время, когда страна пытается ответить на угрожающее ей расширение НАТО на восток, ставшее причиной украинского кризиса и побудившее Россию начать военную операцию в феврале этого года.

Поэтому Москва видит в расширении влияния в регионах, которые Запад считал зоной исключительно своих интересов в последние три десятилетия, инструмент силы, особенно в то время, когда африканский континент может стать главной ареной противостояния между атлантическим блоком в лице альянса НАТО и евразийским блоком во главе с Китаем и Россией.

Именно в этом контексте следует рассматривать состоявшееся в августе турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по ряду африканских стран на западе континента. Становится понятна заинтересованность Москвы во вмешательстве в ситуацию в Мали в интересах действующих властей.

Автор: Джамаль Ваким (جمال واكيم)

* террористическая организация, запрещенная в РФ

** террористическая организация, запрещенная в РФ

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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