Возвращение в строй с пенсии: ВСУ показали седовласых лётчиков истребителей МиГ-29

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим ещё в начале проведения спецоперации ВС РФ на Украине понёс критические потери в боевой авиации. Компенсировать их удалось лишь благодаря передаче техники из стран бывшего социалистического блока и возвращению в строй давно выведенных из эксплуатации машин благодаря работам по их восстановлению, развёрнутым на территории Восточной Европы.

Но возродить полноценные ВВС так и не удалось – ощущается острая нехватка фронтовой авиации всех типов: вертолётов, истребителей и штурмовиков. В этой связи ВСУ пытаются выкручиваться, используя технику не по назначению. Так, на днях были продемонстрированы фотографии, на которых изображены истребители МиГ-29 в максимально «облегчённой версии».

Источник изображения: topwar.ru

В качестве вооружения выступает единственная авиабомба, размещённая в нише между двумя двигателями, что снижает сопротивление воздуха в полёте. Эта же цель преследовалась при демонтаже топливных баков. Такого рода «модернизация» МиГ-29 призвана предельно увеличить скорость его полёта для проведения стремительных атак по наземным целям, то есть направлена на то, чтобы использовать классический истребитель воздушного боя в качестве штурмовика.

Как сообщается, к пилотированию привлекаются лётчики, которые давно вышли на заслуженный отдых. Это люди в возрасте «под шестьдесят», которые пребывали на пенсии. Теперь их возвращают в строй.

Как поведут себя в бою переделанный в штурмовик МиГ-29 и его седовласый экипаж – покажет ближайший вылет.