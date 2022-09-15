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ТАСС

В Кремле прокомментировали публикацию киевского проекта "гарантий безопасности"

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Источник изображения: Владимир Гердо/ТАСС

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, документ не предполагает нейтрального статуса Украины

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Киевский проект "гарантий безопасности" Украине сохраняет угрозу вступления страны в НАТО и лишний раз акцентирует настоятельную необходимость российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом речь идет о неком документе. И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на место в НАТО остается, - сказал представитель Кремля, комментируя опубликованный накануне Киевом текст. - Соответственно, остается главная угроза для нашей страны и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО. Де-факто и де-юре ситуация именно такая".

Песков также прокомментировал то, что этот документ не предполагает нейтрального статуса Украины. "Это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и национальных интересов", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в обсуждавшемся делегациями РФ и Украины весной тексте договоренностей также "фигурировали некоторые гарантии безопасности". "Хотя [они были] под совсем другим текстом, который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом. И этот процесс уже завершен", - добавил Песков.

По его словам, руководство Украины должно ликвидировать угрозы безопасности для России. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва отреагирует негативно, если опубликованный во вторник Киевом проект международных гарантий безопасности Украине будет подписан.

"При существующем статусе-кво, существующем положении, вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для РФ. Киев прекрасно знает, какие это должны быть действия", - подчеркнул Песков.

Во вторник офис президента Украины опубликовал проект "Киевского соглашения по безопасности" - документа о международных гарантиях Киеву. Документ предлагает заключить обязывающее соглашение между Украиной, с одной стороны, и США, странами ЕС и рядом других государств. Вопреки звучавшим ранее предложениям, он не предполагает ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. 

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