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ЦАМТО

ВС Тайваня подписали контракт на закупку БЛА MQ-9B "СиГардиан"

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 14 сентября. Власти Тайваня подписали официальный контракт на закупку четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B "СиГардиан" компании General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, о заключении сделки стоимостью 16,88 млрд. тайв. долл. (546,3 млн. долл. США) на своей странице в Facebook сообщил депутат парламента от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Ван Тин-Юй (Wang Ting-Yu).

По информации законодателя, официальный контракт был подписан 24 августа, вступил в силу в тот же день, и будет действовать до конца декабря 2029 года. Планируется, что первый БЛА будет доставлен на авиабазу "Хуалянь" ВВС Тайваня в 2025 году.

межправительственное соглашение было заключено

Межправительственное соглашение было заключено по итогам переговоров делегаций командования ВВС Тайваня и ВС США в Американском институте на Тайване (American Institute in Taiwan, AIT).

Контракт стоимостью 16,88 млрд. тайв. долл. предусматривает поставку четырех средневысотных БЛА большой продолжительности полета MQ-9B, станций управления и вспомогательных систем. Согласно документам, представленным в Законодательный юань Тайваня 31 августа, общий бюджет закупки составляет 21,72 млрд. тайв. долл. Данная сумма также покроет расходы на вспомогательное оборудование, создание инфраструктуры поддержки MQ-9B в Хуаляне и обучение операторов БЛА. Тайваньские СМИ сообщили, что бюджетные документы, в частности, включают выделение 1,93 млн. тайв. долл. на обучение операторов и вспомогательного персонала в США в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 4 БЛА MQ-9B, которые могут нести вооружения, двух стационарных наземных пунктов управления, двух мобильных наземных пунктов управления, а также сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 600 млн. долл.

По информации GA-ASI, "СиГардиан" в версии для ВС Тайваня будет представлять собой БЛА с размахом крыла 24 м, длиной 11,7 и максимальным взлетным весом 5670 кг. Аппарат будет оснащен двигателем TPE331-10, сможет нести 2721 кг топлива и 2155 кг полезной нагрузки, включая 363 кг во внутреннем отсеке. Аппарат будет оснащен 9 точками подвески, сможет находиться в воздухе около 35 ч, действовать на высотах до 40 тыс. футов, развивать скорость 200 узлов, выполнять полет на дальность до 5500 морских миль.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
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