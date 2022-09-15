Минобороны Малайзии планирует приобрести словацкие 155-мм/52 самоходные гаубицы EVA

ЦАМТО, 14 сентября. Минобороны Малайзии завершает подготовку контракта со словацкой компанией Konstrukta Defence на поставку дивизиона 155-мм/52 самоходных гаубиц EVA на колесном шасси.

Как сообщает словацкий аналитический центр Institute for Central Europe (ICE), на данный момент окончательные параметры договора еще не утверждены, однако предполагается, что будет закуплено 16-18 самоходных артиллерийских установок.

До настоящего времени СГ EVA не закупалась ВС Словакии и не поставлялась на экспорт. Основным конкурентом словацкой СГ на международном рынке является 155-мм самоходная гаубица "Цезарь" (CAESAR – CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) французской компании NEXTER Systems, закупку которой ВС Малайзии также рассматривали.

155-мм/52 СГ EVA на автомобильном шасси Tatra 6x6 впервые была представлена в мае 2015 года в Брно (Чехия) на выставке IDET-2015. Как тогда сообщалось, новая СГ была разработана в течение девяти месяцев с использованием наработок и компонентов, примененных при создании самоходной гаубицы "Зузана-2". Финансирование разработки СГ EVA осуществляла в основном сама компания при небольшом содействии Министерств обороны и экономики Словакии. Шасси с колесной формулой 8x8 тогда предлагалось как опцион.

По информации разработчиков, масса снаряженной СГ на шасси Tatra 6x6 составляет 20,2 т (полная боевая масса – 22 т), длина – 11,2 м, высота – 2,7 м, ширина – 2,55 м, что позволяет транспортировать ее самолетом ВТА C-130 "Геркулес". Максимальная скорость по шоссе – до 90 км/ч, на грунтовой дороге – 55 км/ч, запас хода по топливу – 600 км.

Новый вариант СГ на шасси Tatra 8х8, который также известен под экспортным обозначением TMG (Truck Mounted Gun), был показан в ходе 7-й международной оборонной выставки IDEB-2018 (16-18 мая 2018 года, Братислава, Словакия).

Разработка новой версии TMG велась Konstrukta Defense совместно с чешскими фирмами Czechoslovak Group (CSG) и Tatra Trucks, начиная с 2017 года. Орудие размещено на шасси Tatra T815-7 8х8.1R с колесной формулой 8х8, оснащенном дизельным двигателем Tatra T3C-928.90 мощностью 300 кВт и отличающимся улучшенной проходимостью. Длина установки – 11,5 м, ширина – 2,7 м, высота – 3,28 м. Как отмечается, 28-тонная гаубица может перебрасываться воздушным транспортом на борту самолетов A400M и Ил-76. Расчет установки – 3 человека. От представленной в 2015 году версии гаубица TMG отличается более длинным шасси, дизельной вспомогательной силовой установкой (ВСУ) Lombardini 11LD626-3 мощностью 30 кВт, а также новой бронированной кабиной.

Оснащение ВСУ позволило вести стрельбу, не запуская двигатель машины. Половина генерируемой установкой мощности используется на приведение в действие механизмов наведения, а остальная позволяет заряжать аккумуляторные батареи автомобиля.

Гаубица оборудована зарядной каморой объемом 23 литра. Диапазон углов наведения по азимуту составляет +-60 град. от оси машины, по углу места – от -3,5 до + 75 град. СГ может вести стрельбу большинством стандартных 155-мм боеприпасов НАТО длиной до 1000 мм. Максимальная дальность стрельбы дальнобойным фугасным снарядом с донным газогенератором (HE ER-BB) составляет 41,4 км. Начальная скорость снаряда может достигать 935 м/с. Боекомплект – 24 ед. 155-мм снарядов и соответствующее количество метательных зарядов. При этом 12 снарядов и зарядов находятся в автомате заряжания. Максимальный темп стрельбы – 5 выстр./мин (в течение первой минуты). СГ способна произвести 12 выстрелов за три минуты. При ручном заряжании скорострельность составляет 2 выстр./мин.

Стрельба с закрытых позиций ведется с использованием бортовой системы управления огнем (FCS), позволяющей производить расчет для одновременного поражения цели несколькими снарядами. FCS оснащена инерциальной системой навигации и обеспечивает высокий уровень автоматизации всех процессов, оставляя командиру расчета лишь ввод координат цели.

СГ также может использоваться для ведения огня прямой наводкой, для чего она оснащена цветной дневной телевизионной камерой с широким (12х9 град.) или узким (2,4x1,8 град.) полем зрения или тепловизионной камерой (12x9 град. и 4x3 град.). В состав системы прицеливания также входит лазерный дальномер с дальностью измерения 50-7500 м. Это позволяет установке точно поражать цели размером 2,3x2,3 м на расстоянии 1500 м в любое время суток. Кроме того, сохранен оптический прицел для использования в непредвиденных ситуациях. Артиллерийская баллистическая станция установлена на правой стороне ствола.