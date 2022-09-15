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ЦАМТО

В Китае разрабатывают сверхзвуковую ПКР, способную погружаться под воду

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

ЦАМТО, 14 сентября. Китайские ученые ведут разработку сверхзвуковой противокорабельной ракеты, способной погружаться под воду, сообщает "РИА Новости", со ссылкой на газету South China Morning Post.

Издание со ссылкой на участвующих в проекте разработчиков сообщает, что пятиметровая ракета будет способна лететь со скоростью более 2,5М на высоте около 10 км, прежде чем погрузиться под воду. Под водой ракета сможет преодолеть расстояние в 20 км.

Как отмечает издание, как только ракета окажется в пределах 10 км от цели, она перейдет в режим торпеды, двигаясь под водой со скоростью до 100 м/с, образуя вокруг себя гигантский воздушный пузырь, который значительно снижает сопротивление. Кроме того, ракета способна менять курс или резко погружаться на глубину до 100 м при необходимости уклониться от подводных систем защиты, не теряя при этом скорости.

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на South China Morning Post, главной трудностью, с которой столкнулись ученые, является создание силовой установки, способной обеспечивать необходимую тягу и в воздухе, и под водой. По словам ученых, данную проблему может решить использование бора, который активно реагирует в обеих средах, выделяя огромное количество тепла.

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Страны
Китай
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