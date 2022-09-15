В США решили переименовать крейсер, названный в честь победы Конфедерации южных штатов

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Американские власти продолжают череду переименований в попытках стереть из истории страны любые упоминания о Конфедерации южных штатов (Конфедеративные Штаты Америки) и ее генералах и офицерах. Так, специально созданная комиссия рекомендовала командованию Военно-морских сил США переименовать военный корабль USS Chancellorsville.

Ракетный крейсер USS Chancellorsville носит название в честь одной из побед Конфедерации. Это очень не нравится леволиберальной части американской элиты, которая предпринимает целый комплекс усилий по удалению имен лидеров Конфедерации из массового употребления. В США переименовывают военные базы, подразделения, а теперь и военные корабли. По утверждению представителей специальной комиссии, уже переименованы 20 кораблей Военно-морских сил США.

По словам экспертов, переименование корабля происходит на позднем этапе его жизненного цикла: USS Chancellorsville был введен в строй в 1989 году и должен быть выведен из эксплуатации в 2026 году. По мнению действующих офицеров, это – неслыханное прежде решение, нарушающее традиции флота.

Как отметил отставной офицер ВМС США Брайан МакГрат, который сейчас работает директором в The FerryBridge Group, он не помнит ни одного другого корабля, который был бы переименован на семи восьмых своего срока службы. Моряки считают, что переименование корабля на таком сроке службы – плохое предзнаменование.

Переименованный корабль становится, по мнению американских моряков, «кораблем неудач», он пользуется низкой популярностью в качестве места службы. Фактически переименование – нарушение существующих в Военно-морских силах США традиций, покушение на сложившуюся культуру военно-морского флота.

Однако комиссия приняла единогласное решение по переименованию крейсера. Ведь корабль носит название в честь победы войск Конфедерации в битве при Чанселорсвилле (она произошла в 1863 году, во время сражения генерал Роберт Ли разбил армию Северных штатов, вдвое превосходящую войска Конфедерации по численности). Раньше в США была традиция называть крейсеры класса Ticonderoga в честь американских сражений. Но увековечивать память о победе конфедератов современная американская власть не хочет.

Подобная «война с памятниками и названиями» сегодня рассматривается руководством США как единственно верная линия поведения относительно любых названий в честь политических и военных деятелей или событий, которые могут ассоциироваться с расовой дискриминацией. То, что решения о переименовании оскорбляют саму американскую историю, в Демократической партии США не считают нужным принимать во внимание. Между тем, переименование кораблей и военных баз – это не только нарушение традиций, но и огромные финансовые затраты. Речь идет о миллионах долларов, которые придется потратить на обеспечение мероприятий по переименованию кораблей.