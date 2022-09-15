Источник изображения: topwar.ru

ВСУ добились успеха в Харьковской области, но им потребуется еще многое сделать. Сложно сказать, можно ли расценивать их действия как переломный момент.

Как сообщили в агентстве Reuters, так президент США Джо Байден прокомментировал успехи украинской армии на харьковском направлении.

Украинцы достигли значительного прогресса. Но я думаю, что предстоит еще долгий путь

- охарактеризовал ситуацию американский лидер.

Журналисты из Соединенных Штатов отмечают, что Киев старается закрепить свой успех в ходе контрнаступательных действий, стараясь произвести впечатление на Запад. Но президент США считает, что говорить о каких-то выводах слишком рано.

Сложно сказать, повлияла ли ситуация на фронте на решение Белого Дома предоставить Украине новый пакет военной помощи, но Вашингтон намерен сделать это в самое ближайшее время. Тем более, что Соединенные Штаты оказывали киевским силовикам помощь на миллиарды долларов вне зависимости от положения на фронтах.

Как утверждает украинский президент Владимир Зеленский в своем вчерашнем обращении к народу, Киев активно предпринимает меры по обеспечению безопасности отвоеванных у союзных войск территорий Харьковской области. Он также заявил о намерении вернуть остальную часть страны, которую киевский режим перестал контролировать.

В последнее время украинские военные предпринимают многочисленные попытки возвращения утерянных территорий на разных направлениях, не считаясь с потерями. При этом результата им удалось добиться только под Харьковом.