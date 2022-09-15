Минобороны РФ показало кадры поражения десанта ВСУ вертолетами Ка-52

Минобороны РФ показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС вертолетами Ка-52

Российские ударные боевые вертолеты Ка-52 поразили морской десант вооруженных сил Украины (ВСУ) при форсировании Днепра в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Видеозапись предоставило 14 сентября Министерство обороны России.

Как рассказали в ведомстве, выполняя плановый боевой вылет, группа вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил спецопераций ВСУ и уничтожить противника.

«В процессе подлета экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил надводную цель (баржу с военнослужащими ССО ВСУ) на удалении 15 км, после чего по обнаруженному объекту было выпущено две управляемые ракеты «Вихрь». С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого в кормовую часть», — пояснили в Минобороны.

Надводная цель была поражена точечными ударами управляемых ракет «Вихрь», что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически-важный объект. После этого вертолеты продолжили выполнять задачи по охране и обороне атомной электростанции, добавили в ведомстве.

Ранее в среду член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в регионе было решено усилить оборону на фоне стягивания ВСУ к линии фронта.

13 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что третья резервная линия электропередачи (ЛЭП) к ЗАЭС восстановлена. МАГАТЭ подчеркнуло, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной. И хотя в последние дни на станции и рядом с ней не было обстрелов, они «происходили на более широкой территории».

В тот же день глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга предупредил, что украинские войска готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС, однако в городе готовы к атакам со стороны Украины.

11 сентября стало известно, что шестой энергоблок ЗАЭС приостановлен. Таким образом, работа станции полностью прекращена.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе по числу блоков и установленной мощности. Она находится с марта под охраной российских военных. Украинские боевики регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и району АЭС.

Часть Запорожья перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».