Севмаш представляет обитаемый подводный аппарат на выставке OMR 2022

ЦАМТО, 14 сентября. Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принимает участие в международной выставке-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR 2022).

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 16 сентября.

На стенде Севмаш представляет макет обитаемого подводного аппарата. Закладка подводного аппарата состоялась на Севмаше 26 июня этого года в механическом цехе. Работы выполняются по заказу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в рамках стратегии инновационного развития энергетической компании. Подобных аппаратов в России не существует. Предполагается, что проект будет серийным. Объект предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов, и может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания.

На конференциях, запланированных в рамках деловой программы форума, представители Севмаша поделятся наработками предприятия в области нефтегазового сектора.

OMR 2022 проводится в рамках Петербургского международного газового форума. Выставка призвана показать, что российская Арктика открывает уникальные перспективы совершенствования отечественной научно-технической базы и создания прорывных технологий для безопасного и бережного освоения природных богатств.

На площадках OMR 2022 представлены технологические новинки и оборудование для строительства судов, разработки морских месторождений углеводородов, проекты освоения месторождений в Арктике и континентальном шельфе, средства защиты и обеспечения безопасности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".