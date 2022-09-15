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ЦАМТО

Компания GA-ASI передала Великобритании первый БЛА "Протектор" RG Mk1

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Источник изображения: Фото: globenewswire.com

ЦАМТО, 13 сентября. Как сообщила компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), процедура приемочных испытаний первого "британского" БЛА большой продолжительности полета "Протектор" RG Mk1 успешно завершена.

Аппарат официально передан командованию ВВС Великобритании, которое является его первым заказчиком.

БЛА был официально принят вице-маршалом авиации Саймоном Эллардом, директором по боевой авиации Организации по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании. Как планируется, БЛА будет доставлен на авиабазу "Уоддингтон" в 2023 году.

Процедура приемочных испытаний была проведена совместно Министерством обороны Великобритании и GA-ASI в центре управления полетами Desert Horizon компании GA-ASI в Эль-Мираж (шт.Калифорния). До отправки в Великобританию БЛА будет использоваться для обучения операторов и технического персонала ВВС Великобритании.

Одновременно была произведена приемка оборудования для наземной поддержки (Pre-flight and Post-flight Equipment), которое заменит устаревшую испытательную станцию технического обслуживания RAMTS, которая использовалась для поддержки БЛА MQ-9A.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 26 БЛА "Сертифицированный Предейтор B" (16 с опционом на поставку 10 дополнительных БЛА), связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 1 млрд. долл.

В декабре 2016 года МО Великобритании подписало с GA-ASI начальный контракт стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов на разработку в соответствии с британскими требованиями средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Протектор". В рамках соглашения американская компания создала аппарат, адаптированный под требования ВВС Великобритании.

В июле 2020 года МО Великобритании заключило с GA-ASI контракт стоимостью 65 млн. фунтов стерлингов (82 млн. долл.) на поставку первых трех БЛА "Протектор" RG Mk1, а также трех наземных станций управления и другого вспомогательного оборудования. Контракт включал опцион на поставку еще 13 БЛА и четырех наземных станций управления, который был реализован 22 июля 2021 года. Стоимость дополнительной закупки составила 195 млн. фунтов стерлингов (230 млн. долл.).

Таким образом, на текущий момент общее количество заказанных для ВВС Великобритании БЛА "Протектор" RG Mk1 составляет 16 ед.

Как планируется, первый "Протектор" RG Mk1 будет принят на вооружение ВС Великобритании в 2023 году.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
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