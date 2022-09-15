Истребители-перехватчики МиГ-31 провели плановые учебно-тренировочные полеты в Калининградской области

ЦАМТО, 14 сентября. Перебазированные в Калининградскую область самолеты МиГ-31 в рамках плановых учебных полетов отработали действия по нанесению ракетных ударов по защищенным командным пунктам условного противника.

В ходе учения экипажи самолетов МиГ-31 под прикрытием звена истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота нанесли условные ракетные удары по ЗКП условного противника.

Кроме того, летчики самолетов МиГ-31 отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника, а также перебазирование на оперативные аэродромы области.

Основная цель учения – проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.