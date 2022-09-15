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Интерфакс-АВН

Таджикистан и Киргизия обвиняют друг друга в применении минометов на границе

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Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Егоров

Душанбе/Бишкек. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные Киргизии обстреляли из миномета и другого огнестрельного оружия таджикскую погранзаставу, этим спровоцирована сегодняшняя перестрелка на границе, говорится в сообщении пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана в среду.

"14 сентября примерно в 7:15 (5:15мск - ИФ) пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Кыргызской Республики произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" Пограничного отряда "Исфара" Республики Таджикистан, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", - говорится в сообщении пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана, опубликованном на сайте Национального информационного агентства "Ховар".

Кроме того, по заявлению таджикской стороны, "в эту местность Кыргызской Республикой были переброшены дополнительные военные силы и средства".

"Военнослужащими Пограничных войск ГКНБ РТ был открыт ответный огонь, в настоящее время ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон с целью стабилизации ситуации и установления причин провокационных действий пограничных войск соседней страны", - сообщает пресс-центр.

Пресс-служба Исполнительного органа государственной власти таджикского города Исфара сообщила, что "по имеющейся информации, раненных и пострадавших среди пограничников и мирного населения с таджикской стороны нет". "Ситуация находится под контролем таджикских пограничников", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявила, что обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, таджикская сторона периодически открывает огонь.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, таджикская сторона периодически открывает огонь по позициям киргизских пограничников. Обстановка в местности Булак-Башы характеризуется как напряженная", - говорится в сообщении ведомства в среду.

По данным пограничников, на месте инцидента проходит встреча начальника областного управления Погранслужбы ГКНБ Киргизии по Баткенской области с начальником областного управления Погранвойск ГКНБ Таджикистана по Согдийской области.

По состоянию на 11:30 (8:30 мск - ИФ) пострадавших и раненных среди военнослужащих Киргизии нет, сообщили в Погранслужбе ГКНБ республики.

Ранее в ведомстве сообщали, что таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки с киргизскими пограничниками на неописанном участке совместной границы.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
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