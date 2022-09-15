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Военное обозрение

В США изучили возможность размещения ядерных реакторов на старых угольных электростанциях

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Источник изображения: topwar.ru

Угольные электростанции США при необходимости могут быть модернизированы в атомные. Такой вывод на основе проведенного исследования сделали в Министерстве энергетики США. Специалисты ведомства проверили 80% действующих и выведенных из эксплуатации тепловых электростанций. Как оказалось, на них можно разместить ядерные реакторы.

Проводившая исследование группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций, на которых могут быть размещены ядерные реакторы. Таким образом, эти старые электростанции являются потенциальными кандидатами на переход от угольного топлива к ядерным энергоресурсам.

Как утверждается в докладе, модернизация угольных электростанций будет способствовать целому ряду позитивных изменений как климатического, так и экономического характера. Например, улучшится качество воздуха в районах размещения электростанций. Кроме того, повысится экономическая активность, будут трудоустроены дополнительные группы работников различного профиля и квалификации. Ведь переустройство электростанций потребует привлечения значительных трудовых ресурсов – строителей, энергетиков, транспортных работников, которые будут задействованы в модернизации объектов.

На фоне мировой экономической и политической ситуации модернизация угольных электростанций интересна Вашингтону еще и тем, что снижает зависимость страны от энергоносителей, которые становятся все более дефицитными. Однако планы Министерства энергетики еще не означают, что руководство страны решит на практике перейти к модернизации системы электростанций. Во-первых, это огромные затраты. Во-вторых, где взять дополнительно тысячи специалистов в области атомной энергетики...

Источник изображения: topwar.ru

Такие мероприятия потребуют вовлеченности не только профильного ведомства, но и руководства страны, в том числе президентской администрации и Конгресса. Нет сомнений, что в Конгрессе будет активно выражаться несогласие с подобными планами Минэнерго со стороны оппозиционно настроенных конгрессменов, которые увидят в реорганизации электростанций дополнительные расходы в сложные в финансовом отношении времена.

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