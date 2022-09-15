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Военное обозрение

Дания предложила Украине помощь в подготовке военнослужащих ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Еще одна европейская страна присоединяется к обучению украинских военнослужащих, речь идет о Дании. Причем датчане решили последовать примеру испанцев и открыть свой собственный центр обучения ВСУ, а не присоединяться к Великобритании, реализующей "прорывную" программу обучения украинцев.

Дания сама предложила Украине создать на своей территории центр, в котором будут проходить обучение украинские военные. Подробности пока не сообщаются, известно, что одним из направлений будет обучение разминированию. Сколько человек планируют обучить датские военные инструкторы, в какие сроки и т.д. тоже неизвестно. Но в Киеве с радостью согласились на это предложение, которое озвучил датский министр обороны Мортен Бёдсков, во вторник посетивший с визитом украинскую столицу.

Я не могу вдаваться в подробности, но в Дании будет проходить обучение украинских военных

- заявил он, добавив, что датские военные имеют "многолетний опыт" подготовки украинских военнослужащих. Копенгаген с 2015 года отправлял военных инструкторов нам Украину.

В ответ министр обороны Украины Резников долго благодарил датского коллегу за "решительную солидарность и поддержку".

Ранее Испания заявила об открытии центра подготовки военнослужащих ВСУ на своей территории, испанцы планируют обучать украинских военных применению западных вооружений, в основном бронетехники. Однако основную роль в подготовке ВСУ по-прежнему играет Великобритания. На территории Соединенного королевства из украинских новобранцев делают "профессиональных солдат", которые должны переломить ситуацию на фронте. Подготовку ведут военные инструкторы из нескольких стран, имеющие "богатый" боевой опыт.

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Страны
Великобритания
Дания
Испания
Украина
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